Embajador José Serulle Ramia exhorta a los Estados fortalecer la ONU como garantía de la cooperación y la paz mundial

Trinidad y Tobago.-El embajador de la República Dominicana en la isla caribeña de Trinidad y Tobago, José Serulle Ramia, abogó para que los Estados trabajen en fortalecer a la Organización de las Naciones Unidas, como mecanismo de garantía para fomentar la cooperación y la paz mundial.

“En efecto, la ONU nació como una organización llamada a promover la paz y la cooperación internacional luego de la humanidad haber vivido un período de terror y angustias inimaginables, expresó el diplomático dominicano, haciendo referencia al exsecretario general de la ONU, Javier Solana.

El decano del Cuerpo Diplomático acreditado en la República de Trinidad y Tobago, manifestó “Si bien es cierto que el mundo de hoy es mejor en relación a los períodos de las dos grandes guerras que conoció la humanidad en el siglo XX, no menos cierto es que la pandemia de la Covid-19 ha mostrado que estamos viviendo en un ambiente de profunda división entre los Estados.

Recordó que los mismos (Los Estados), no obstante todos los llamados hechos por la ONU y, de manera particular, por la OMS, no han sido capaces de unirse y vertebrar políticas y acciones que reflejen los anhelos del sistema de las Naciones Unidas.

Sostuvo que las palabras del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, no pueden ser más claras y determinantes sobre lo que sucede a nivel mundial: “La calamidad climática acecha. La biodiversidad está colapsando. La pobreza crece de nuevo. El odio se expande. Las tensiones geopolíticas escalan. Las armas nucleares siguen en una alerta de gatillo sensible. Las tecnologías han abierto nuevas oportunidades, pero también nuevas amenazas. La pandemia de la Covid-19 ha dejado al descubierto las fragilidades del mundo. Solo podemos afrontarlas juntos”

En efecto, dijo, “la pandemia ha puesto en evidencia las grandes limitaciones que afectan a las poblaciones del mundo, en especial a los más desfavorecidos”.

Asimismo, demuestra cómo, de mantenerse los niveles de desigualdad social y de discriminación, las perspectivas no son nada halagüeñas, indicó el también Representante Permanente de la República Dominicana ante la Asociación de Estados del Caribe (AEC).

“La ONU está fundamentada en el multilateralismo y convivencia pacífica, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y bienestar humano, sostuvo el embajador Serulle Ramia.

El 20 de septiembre, la ONU celebró de manera virtual el 75° aniversario de su creación en medio de una convulsa situación mundial, en lo sanitario y económico, debido en parte a las restricciones impuestas por la Covid-19.