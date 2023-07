Santo Domingo.- Los familiares del comunicador Manuel Duncan, ultimado a tiros por el extitular de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, tuvieron la última oportunidad de expresar este miércoles ante el tribunal cómo le ha afectado la muerte de su pariente.

En el juicio de fondo contra Alburquerque se vivió momentos de muchas emociones y uno de ellos fue cuando Arlene Guerra, esposa de Duncan, expresó que debido a la muerte de su pareja su hijo de 12 años sufre de ataques de ansiedad y pánico, mientras que todavía no encuentra respuestas para su hija de 3 años que “busca con ansias afectos” de un padre.

«Ese niño tuvo que aprender a su corta edad a defenderse del peor enemigo que puede tener un ser humano, que es su mente que le jugaba en contra. Que le jugaba en contra cuando le decía que el tenía que subir al techo y mirar al cielo a tomar aire», manifestó Guerra frente a las tres juezas que componen el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

«Mi hija la semana pasada me miró y me dijo: papá nos abandonó a ti y a mi por mi culpa, porque a él nunca le dije que no se fuera al cielo que yo no quería que él se fuera», agregó entre lágrimas al tribunal.

Ariana Ariza, madre de una de las hijas de Manuel Duncan, también tuvo la oportunidad de dirigirse ante el tribunal. Dijo que cada día tiene que explicarle a su hija de 9 años por qué su padre no asistió a su cumpleaños, por qué no comparte el Día de los Padres con su papá y por qué su padre no le comprará los útiles escolares para este año.

Manifestó que es injusto que la defensa técnica de Alburquerque Comprés con sus «ataques ofensivos e indolentes» busquen asesinar a Manuel Duncan dos veces.

Otra que rompió en llanto durante las manifestaciones de los parientes del comunicador fue su madre, la señora Edila Duncan.

«Yo lo que pido es justicia. No había necesidad de matar a mi hijo, no había porqué matarlo. Él (Alburquerque) había ido a su casa ya, tuvo la decisión de matarlo y lo mató cruelmente», manifestó visiblemente afectada ante el tribunal, luego de que la defensa del imputado pidieran a las juezas un año de prisión tomando en cuenta el elemento de la provocación, que llevaría al militar retirado a reaccionar y disparar contra Duncan.

El incidente en que perdió la vida Duncan ocurrió mientras ambos se encontraban en un negocio de expendio de comida rápida, ubicado en la avenida Núñez de Cáceres esquina Rómulo Betancourt, en el sector Mirador Norte, Distrito Nacional, donde se enfrascaron en una riña que culminó con la muerte del comunicador.

El exjefe de la DNCD fue acusado por la Fiscalía del Distrito Nacional de perseguir y provocarle la muerte al comunicador, al propinarle dos disparos con un arma de fuego ilegal y posteriormente abandonar la escena del crimen, siendo apresado un día después de cometer el crimen, luego de ser identificado en un video grabado por una cámara de seguridad que opera en la zona.

Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional Arlin Ventura, Leticia Martínez y Eveling Rodríguez después de escuchar al Ministerio Público, a la defensa, familia de la víctima y, de último, a Félix Alburquerque Comprés, se retiraron a las 5:00 p.m. a deliberar la sentencia que emitirán sobre la muerte del comunicador