Amchamdr, ANJE y la AIRD crean escenarios para que los principales candidatos expongan sus planes de gobierno

Cada vez son más los sectores empresariales organizados que impulsan escenarios para que los candidatos a la presidencia de la República presenten sus propuestas de gobierno. El último logro del sector empresarial sobre ese enfoque, es el debate pautado para el 24 de abril organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) con la participación de los principales aspirantes, el presidente Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez.



Ya es tradición que la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) en el año electoral organice el “Ciclo de Candidatos” un escenario en el que participan los principales aspirantes a la Presidencia. La asistencia se organiza en fechas distintas.



En el marco de las elecciones del 19 de mayo, ya participó Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP). El 4 de abril asistirá Abel Martínez, candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el último en hacer su ponencia será el presidente Luis Abinader, candidato a la reelección por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).



En tanto, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) organizó un evento con los candidatos de los partidos que obtuvieron más de 5% en el nivel presidencial en las elecciones de 2020. La actividad está programada para el 9 de abril a las 10:00 pm.



“No es un debate, sino una plataforma para que cada candidato exponga su visión sobre aspectos cruciales para el sector industrial dominicano”, expone el gremio en el comunicado de prensa.



Cabe aclarar que en ese escenario los candidatos presidenciales hacen sus exposiciones en una misma fecha y están todos en el mismo escenario, contrario al modelo de la Cámara Americana de Comercio.



El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd) ha impulsado los debates de candidatos a cargos de elección popular desde el 2020, y ha logrado un gran éxito. En la actual campaña, la entidad logró un debate entre los candidatos a senadores del Distrito Nacional, que acaparó altos niveles de atención.



Aunque la Ley del Régimen Electoral 20/23, faculta a la Junta Central Electoral para promover los planes de gobierno de los aspirantes a cargos de elección popular, no se observó que el órgano haya impulsado iniciativas en ese sentido.



El artículo 182 de la referida ley establece en uno de sus párrafos: “La Junta Central Electoral promoverá la realización de debates sobre los programas y plataformas que presenten los partidos, agrupaciones o movimientos políticos y sus alianzas o coaliciones en un proceso electoral, procurando la mayor difusión de las propuestas programáticas de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, así como de los programas de las políticas congresuales y municipales de las organizaciones políticas, en los cuales utilizará, en folletos, lenguaje de signos, accesibilidad en la Web e inclusión de electores con discapacidad”.



Batalla de años de ANJE por debate



La ANJE lleva 25 años promoviendo el debate presidencial entre los principales candidatos y hasta ahora, sus esfuerzos no habían rendido los frutos esperados. Sin embargo en más de dos décadas sí avanzó en ir creando la cultura del debate entre candidatos en el país.



En 2020, dio un gran paso cuando organizó un cara a cara municipal con los principales candidatos a la alcaldía del Distrito, Carolina Mejía y Domingo Contreras. Para las elecciones del 18 de mayo, Mejía y Contreras se enfrentaron de nuevo en las urnas, pero la ANJE no pudo de lograr de nuevo un cara a cara entre ambos como si lo hizo en 2020.



Según publicó la entidad empresarial, el debate entre los candidatos a la Alcaldía del Distrito, que se hizo el 5 de febrero de 2020, logró una audiencia de un millón 60 mil 450 personas.



En el nivel presidencial, en 2016 parecería que marcó un punto de avance en el debate entre candidatos presidenciales, cuando el gremio logró que ocho de nueve candidatos expusieran por televisión sus puntos de vista.



El único que no asistió a una transmisión que se hizo por Telesistema, fue el entonces presidente y candidato a la reelección, Danilo Medina.



En la actual coyuntura, la ANJE en su lucha por instalar la cultura del debate entre los candidatos a aspirantes a cargos de elección popular, logró que los tres principales aspirantes a dirigir el país, confirmen su participación.



El debate que ha generado mayor interés en la historia electoral dominicana, está pautado para el 24 de abril en uno de los salones de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña.



La transmisión se hará por una gran cadena de medios de comunicación en horario de 8:00 a 10:00 de la noche bajo reglas muy estrictas.

Empresarios no viven al margen de la política

El sector empresarial nunca ha estado al margen de la política y del sistema electoral, pero siempre desde un escenario institucional. Para el 2016, un grupo de 12 gremios empresariales creó un movimiento denominado “Por la Institucionalidad Democrática” que tenía como agenda fundamental impulsar la aprobación de la Ley de Partidos, modificar la Ley Electoral vigente, para entonces la 275-97 y fortalecer los órgano electorales. “Esta iniciativa surge con el compromiso de dotar al país de una institucionalidad sólida que incremente la confianza social en los órganos del sistema democrático, del sistema de partidos y de las instituciones políticas”.

Estabilidad

El sector empresarial ha expresado la necesidad de mantener la estabilidad política que tiene el país.