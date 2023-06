La propuesta sindical para que se incluya a los trabajadores domésticos en el pago de la cesantía mantiene en desacuerdo al sector empresarial.



Por un lado, la ex vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, entiende que el Código de Trabajo no puede detenerse por la sugerencia de pagar cesantía a los domésticos. Mientras, el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, dice que la cesantía a trabajadores domésticos no es un tema que detenga las conversaciones del Código de Trabajo.



Almánzar cree pertinente que, aparte de la cesantía, en el diálogo entre los empresarios, gremialistas y el Gobierno también debe abordarse otros temas importantes, como es la jornada laboral, las horas de trabajo y el teletrabajo.



En tanto, Dargam aclaró que aunque en las conversaciones tripartitas se toca el tema de la cesantía, el sector empleador no ha emitido opinión alguna en lo concerniente a los trabajadores domésticos, porque -según detalló- el Código de Trabajo establece que éstos no laboran para una empresa.



En ese sentido, explicó que han recomendado al Ministerio de Trabajo que consulte con juntas de vecinos y asociaciones de amas de casa.