El litio es considerado por muchos como la clave de las nuevas energías a nivel mundial, así lo piensa el catedrático José Luis Coca Pérez, quien sostiene que el material es imprescindible para la elaboración de baterías, las cuales en los últimos años han dominado el mercado energético.



La explotación del metal ya ha despertado interés en la República Dominicana por los recursos que podría aportar a la nación; no obstante, para el investigador y decano de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura en España, antes de que las autoridades decidan industrializarlo, es necesario que realicen una serie de investigaciones para situar los trabajos mineros en un área donde la población y la biodiversidad no estén en riesgo.



En conversación con este medio, destacó que es importante hacer estudios para comprobar si los yacimientos que supuestamente tiene el país, cuentan con suficiente cantidad de litio para que su explotación sea rentable.



El maestro citó el ejemplo de la empresa Infinity Lithium Corp, que próximamente comenzará a explotar el elemento en Extremadura, España, donde se habla que hay material para trabajar por unos 28 años.



“Cuando se abra la mina podrán estar sacando litio durante 28 años”, expresó el docente, al tiempo que indicó que la compañía de origen australiano tuvo que tomar medidas para prevenir que los trabajos causen daño en la ciudadanía, indicando que la explotación no será a cielo abierto para evitar socavones, que no producirá polvo al exterior, y que tampoco dependerá de energías fósiles y usará agua reciclada.



La propuesta de un legislador



La idea de explotar litio a nivel nacional la llevó al Congreso el senador por La Romana, Iván Silva, quien el pasado año propuso a la Cámara Alta la excavación regulada del metal como alternativa para generar ingresos que contribuyan a la recuperación económica de la nación tras el paso de la pandemia del covid-19.



El congresista manifestó que de acuerdo al mapa del Servicio Geológico Nacional, en el territorio hay fuentes del metal en el mar, en las salmueras y sal roca de la provincia Barahona y en otras de zonas del sur.



Afirmó que el costo de producción rondaría de los 900 a 1,600 dólares la tonelada, al destacar que su explotación y posterior exportación traería beneficios económicos importantes, ya que también está presente en la industria farmacéutica, en la de cerámica y la de vidrios.

En el país consultan a expertos en el tema

El senador Iván Silva, es quien encabeza la Comisión Especial del Senado designada para la fiscalización y gestión sostenible del litio y otros metales, que en julio sostuvo una reunión con representantes de la Dirección de Minería y del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, para socializar sobre la posible explotación del material en el país. El grupo de trabajo creado a inicios de año considera que el litio es el petróleo del futuro.