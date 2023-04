Email it

En medio del llanto y el desconsuelo fueron velados este domingo los restos de la modelo y comunicadora Chantal Jiménez, asesinada por su expareja, Jensy Graciano, quien posteriormente se quitó la vida.

La joven fue velada en la funeraria Espiritu de Dios de Santo Domingo, ubicada en la calle Josefa Brea frente al Moscoso Puello. La muerte de la “influencer” a manos de su excompañero sentimental el pasado sábado, después de que el padre de la fallecida, Roque Jiménez, intercediera para que retirara la denuncia or la que su agresor permanecía preso.

Recuerda que en una conversación con el homicida le dijo que no quería que cometiera una locura y le recomendó la separación definitiva de su hija.

«Entre ustedes dos ya no puede haber nada porque todo es un problema. Yo no quiero que el día de mañana usted cometa una locura y recuerde que usted es mi hijo. A ese hombre yo lo quería pila pero me traicionó», expresó

Una hermana del feminicida reveló que el detonante de la tragedia habría sido la presiones que está le hacía para que le devolviera bienes materiales que le había quitado, tras descubrir que Chantal ya tenía otra pareja.

Los restos de Chantal serán sepultados este lunes en el Cristo Redentor mientras que su victimario será enterrado en Moca, Provincia Espailla