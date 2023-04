Email it

El padre de la joven Chantal Jiménez, asesinada a manos de su expareja, se encuentra desconsolado por la muerte repentina de su hija.

Roque Jiménez reveló que él mismo hizo que su hija retirara la querella que pesaba en contra Jensy Graciano Cepeda, alegando que éste le había prometido que se alejaría y la dejaría tranquila.

Recuerda que en una conversación con el homicida le dijo que no quería que cometiera una locura y le recomendó la separación definitiva de su hija.

«Entre ustedes dos ya no puede haber nada porque todo es un problema. Yo no quiero que el día de mañana usted cometa una locura y recuerde que usted es mi hijo. A ese hombre yo lo quería pila pero me traicionó», expresó

Hasta el momento los cuerpos de los jovenes se encuentran en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) del Cristo Redentor.

Los restos de Chantal serán velados en la funeraria Espíritu de Dios, ubicada en la calle Josefa Brea frente al Moscoso Puello.