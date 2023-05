Email it

Reunión. Janel Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas (CC), será el primer miembro del Pleno que será interrogado por la comisión especial de diputados el próximo viernes 02 de junio.



La comitiva está apoderada de investigar el conflicto interno en el bufete directivo del órgano extrapoder, para determinar si hay o no comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones.



Ramírez, así como Elsa Catano, vicepresidenta de la CC; Tomasina Tolentino, secretaria; y los miembros Mario Fernández y Elsa Peña, además de otros empleados de la entidad, serán interrogados por los comisionados de manera individual y en orden jerárquico, por espacio de tiempo de una hora cada uno. Sin embargo, se podría disponer de más tiempo, si fuese necesario.



Así lo informó ayer el diputado Ramón Rogelio Alfonso Genao Lanza, titular de la comisión especial que integran 17 legisladores.



El congresista, quien habló al concluir la cuarta reunión realizada en el Salón Juan Pablo Duarte de esa ala parlamentaria, adelantó que en el encuentro se establecieron los protocolos y rondas de preguntas para la invitación de los titulares del órgano constitucional, que será a partir de las 9:00 de la mañana.



El diputado reformista se limitó de revelar datos que comprometan el curso de la investigación, por lo que señaló que el veredicto del equipo legislativo estará contenido en el informe, el cual rendirán al pleno de la Cámara Baja en 30 días, que vencen el próximo 09 de junio.



“Vamos a rendir el informe en los 30 días, pero en caso excepcional pediríamos una extensión; pero estamos confiados de que rendiremos el informe en el plazo establecido”, dijo.



Ante la insistencia de los periodistas para que explique detalles de la pesquisa, Geno Lanza enfatizó que no puede hacer ningún juicio de valor, y recordó que todo estará consignado en el informe.



Sostuvo que los comisionados estuvieron viendo comunicaciones y audiovisuales que fueron remitidos por parte del órgano de control externo de los recursos públicos, como se había solicitado hace unos días.



Rol de la comisión



La comisión investiga las denuncias emitidas por legisladores y entidades de la sociedad civil al pleno de la CC, para determinar si hay o no acciones contra ley que devengan en su destitución. De comprobarse, los comisionados presentarán acusación ante el hemiciclo y recomendarán al Senado la realización de un juicio político, según los artículos 80 y 83 de la Constitución.

La comisión especial de diputados va a deliberar

Rogelio Alfonso Genao Lanza detalló que luego que la comisión especial que preside concluya con las entrevistas a los miembros de la Cámara de Cuentas va a deliberar, mediante el análisis de las documentaciones que han recibido y el historial que tiene en el proceso investigativo el órgano extrapoder, para proceder a la elaboración y rendición del informe al pleno de la Cámara de Diputados. Los comisionados tienen hasta el próximo 09 de junio para ello.