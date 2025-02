Los dirigentes políticos de oposición José Dantés y Erick Ortiz externaron sus inquietudes sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que permite las candidaturas sin necesidad de partidos políticos.



Ambos fueron entrevistados ayer en el programa Despierta con CDN, en donde Dantés, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD, consideró que la referida sentencia trajo una categoría “nueva” que, a su juicio, no existía ni existe hoy día.



El miembro del Comité Político del PLD hace esta ponderación en el marco de que la Constitución es clara en su artículo 216, cuando dice que la participación de la ciudadanía en los procesos políticos se hace a través de los partidos, de las agrupaciones y los movimientos políticos; no así de las organizaciones cívicas o sociales.



“Entonces, eso es una categoría que la alta corte ha creado “en desconocimiento de la Constitución misma, “sin ningún tipo de requisito previo, como ellos han redactado en la propuesta para el artículo 156, párrafo uno”, manifestó.



Dijo que el TC invadió la esfera del Congreso, al modificar dos artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral.



Enfatizó en que el partido morado no se opone a la existencia de la candidatura independiente, pero que sí le causa preocupación en cuanto al proceso electoral, por el caos que puede significar que, 75 días antes de las elecciones, venga una avalancha de candidaturas para inscribirse.



De su lado, Erick Ortiz, dirigente del partido Opción Democrática (OD), resaltó algunas de las “grandes” incógnitas que genera el tema de las candidaturas independientes, tales como la sustitución del candidato que ganó un escaño; la regulación del costo de la candidatura; y qué se va a hacer con el método D’Hondt, que consiste en una repartición de escaños entre los partidos políticos.



“Si tú eres un candidato independiente, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a tener que buscar 25,000 votos versus un candidato que dentro de un partido, con el método D’Hondt, gane con 5,000?”, cuestionó. No obstante, el dirigente de OD aplaude la sentencia del Constitucional, tras resaltar que la República Dominicana viene de un proceso electoral donde el nivel de participación de los ciudadanos fue muy poco, debido a que muchos no se sienten representados con la oferta de candidatos.



“Toda acción que facilite la participación de los ciudadanos y aumente la participación en los procesos electorales, nosotros lo vemos con beneplácito”, sostuvo.



Representante PLD pide al TC revisar precedente



José Dantés considera que el Tribunal Constitucional tiene la facultad de revisar su precedente, como hacen las cortes constitucionales y supremas de justicia. Dijo que un precedente no es un dogma de fe, sino que las cosas van cambiando en función de los tiempos o realidad que se presentan. Resaltó que el Tribunal Constitucional ha hecho cambios de precedentes en varios casos.



“Creo que realmente la solución que pudiera haber en este sentido, es que en un plazo futuro, en algún momento futuro, el Constitucional revise ese precedente”, señaló.