A seis días del inicio del nuevo año escolar, en las escuelas se ultiman detalles para recibir nuevamente a los estudiantes en los salones de clases.



En los centros educativos se trabaja con la limpieza de los pasillos, cursos y otras áreas, y hasta con el arreglo del sistema de electricidad y de los baños.



La escuela primaria Benito Juárez está siendo intervenida por el Ministerio de Educación (Minerd) desde hace dos meses, donde se realizan labores de plomería, corrección de filtraciones y colocación de nueva pintura.



Así lo informó la directora del recinto, Josefina Geraldo, que señaló que dentro de los trabajos que espera que estén listos antes del inicio de clases, también está la instalación de aulas móviles para hacer frente a la sobrepoblación escolar. “Es uno de los factores que inciden en la baja del rendimiento pero no es el determinante”, expresó la docente, que explicó que los primeros grados son los que resultan más perjudicados cuando tienen un exceso en el número de estudiantes inscritos, porque sus integrantes son niños pequeños que necesitan una atención prácticamente personalizada para lograr el aprendizaje.



Dijo que en el centro de nivel inicial y primaria se han matriculado 1,015 estudiantes, pero destacó que siguen recibiendo niños en las secciones que tienen espacios, algunas de las cuales ya tienen registrados hasta 40 escolares.



La escuela básica Padre Eulalio Arias también pasa por la misma situación, porque su matrícula que era de 815 alumnos el año pasado, subió a 895 y sigue abierta para los menores que todavía no han encontrado cupo para cursar el venidero periodo lectivo.



“Tienen un tope, pero si un padre viene uno no lo va a dejar fuera porque lo esencial es que el niño se forme y se eduque”, expresó la directora Dayanara Cáceres, que resaltó que el recinto que solo tiene grados de primaria recibió las readecuaciones que necesitaba para la completa reintegración de los estudiantes a partir del lunes 28 de agosto.



La docente agregó que las inscripciones más buscadas son para niños de seis a ocho años de edad.



Cambios



Como parte del acondicionamiento de la infraestructura, el centro educativo Puerto Isabela también recibió abanicos y luces para la iluminación de todo el entorno, pero también se instalaron nuevos inodoros y puertas para la seguridad de la población estudiantil, y el personal docente y administrativo.



La secretaria de la escuela, Francisca Agüero, reveló que la preparación inició temprano, por lo que garantizó que en la vuelta a clases los alumnos tendrán un ambiente limpio y sin carencias de materiales, porque además aseguró que recibirán los registros y los libros de textos a tiempo.

La readecuación de los salones de clases depende del personal de limpieza. Luduis Tapia

Semana de capacitación para los profesores

Durante los días que restan para el inicio del año escolar, los maestros, directores y coordinadores participan en una jornada de formación donde entre otros temas, conocen las nuevas temáticas de los registros de grado, la adecuación curricular, secuenciación didáctica y el cronograma del comienzo del periodo lectivo, que contará con 45 semanas para los docentes y 40 para los estudiantes, que tendrán vacaciones desde mediados de diciembre a inicios de enero del 2024, y en la Semana Santa.