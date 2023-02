La hemorragia aguda severa que ocasionó la muerte a Esmeralda Richiez tras ser sometida a una actividad sexual violenta no es frecuente pero sí posible en situaciones como la que ella sufrió con su profesor la noche del domingo, dentro de un carro en la playa de Bávaro.



De acuerdo con ginecoobstetras consultados respecto al informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que da cuenta de que la menor de 16 años murió a consecuencia de un desgarro vaginal con hemorragia aguda severa externa e interna, y shock hemorrágico, un contacto sexual forzado pudo desencadenar la tragedia.



La chica se desangró y murió. Por el caso fue sometido a la Justicia bajo los cargos de violación sexual y asociación de malhechores, John Kelly Martínez, su profesor de matemáticas en el Liceo César Nicolás Penson, de Higüey, así como su primo Rubier Morrillo Martínez, en calidad de cómplice.



Richiez, quien al momento de su muerte tenía laceración himeneal a las 5 y 6 de símil a la manecilla del reloj, es decir, laceraciones laterales, probablemente era virgen o había tenido muy poca actividad sexual, explica el ginecólogo y obstetra Martín Ortiz García.



El profesional señaló, que de acuerdo con lo dicho por el informe y las características de la menor de edad, se estaba ante un tejido no maduro contra un pene y un hombre fuerte, que al mismo tiempo estaba haciendo fuerza.



“Tú puedes estar segura de que por el dolor y las molestias, ella tenía que estar haciendo fuerza contra él y él haciendo fuerza. Eso hace que las lastimaduras sean mayores. No es lo mismo un tejido de una muchacha joven, que tiene elasticidad y todo pero probablemente ella no había tenido relaciones o había tenido muy pocas relaciones sexuales, contra un pene que es normal y es fuerte”, señaló el galeno.



Describió que cuando se está haciendo fuerza de entrar, el daño es mayor y a veces hay lo que se llama estallido de vagina, múltiples laceraciones en una mucosa con mucha vascularidad, capaz de provocar un fuerte sangrado.



“Una vagina que ha tenido pocas relaciones, es una vagina más tensa, más dura, sobre todo si está luchando en contra. Eso hace que el grado de la fricción sea mayor, el grado de lastimación sea mayor y la magnitud del sangrado puede ser tan grande que tú no te imaginas”, afirmó el doctor Ortiz García.



¿Qué dice el Inacif?



Además de la laceración vaginal, la menor de edad tenía contusiones en varias partes del cuerpo, lo cual indica que su deceso se produjo en un escenario violento y desordenado, por lo cual el médico patólogo forense recomendó practicarle un estudio toxicológico al cuerpo de la víctima.



“Sugerimos una profunda investigación policiaco judicial; así como la realización de las pruebas toxicológicas y si durante el proceso de investigación policiaco judicial, surgen nuevos elementos y/o evidencias que ameriten una modificación en cuanto a las conclusiones de la causa y manera de muerte conceptuados en este informe preliminar, ésta será incluida en el dictamen final”, dice el documento firmado por el doctor Santo Jiménez Páez.



La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia aplazó para el próximo lunes el conocimiento de medidas de coerción a los imputados, en tanto que el Ministerio Público amplió la solicitud de medida de coerción con un adendum en el que imputa nuevos tipos penales.

También lo acusan de tortura y barbarie

La fiscalía amplió la calificación jurídica contra el profesor que ya fue suspendido por tres meses por el Ministerio de Educación. Añadió los tipos penales de homicidio voluntario con tortura y acto de barbarie en perjuicio de la adolescente.



En el expediente, que se conocerá el próximo lunes, se hace referencia a varios testimonios: uno de ellos el de Ángel Cuello, propietario de la estación de combustible donde la adolescente se desmontó a usar el baño cuando intentaba limpiar la sangre que salía de su entrepierna.



“A eso de las 21.45 de fecha 12-2-2023 una joven se desmontó de un vehículo color negro, marca Honda, entrando ensangrentada al baño del referido negocio, dejándolo ensangrentado por todos los lados” dice el acta policial respecto a la inspección que se hizo del local ubicado en la Plaza Bávaro.



Les dijo a las autoridades que “quien conducía el vehículo en un momento entró al baño con ella. Los mismos se retiraron del lugar sin ejercer ningún diálogo con nadie”.



En poder del Ministerio Público está el video que capta lo descrito, así como el momento en que llegaron a una farmacia a comprar medicamentos, agua y toallas desechables.