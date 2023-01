En medio del debate de la aprobación de una ley para regular los fideicomisos públicos, el periodista Francisco Medrano está a la espera de que la Dirección General de Contrataciones Públicas le responda sobre la denuncia de que el fideicomiso Pro-Pedernales ha realizado varias licitaciones en violación a las normas.



De acuerdo con el profesional de la comunicación, quien es nativo de la provincia fronteriza, el fideicomiso inició 17 procesos de licitación de obras, bienes y servicios por más de 17 mil 600 millones de pesos, que se están desarrollando al margen de la Ley 340-06 pese a que se realizan con fondos públicos.



Es por esto, que en noviembre pasado elevó una instancia ante Contrataciones Públicas para que se investigue y se anulen estos procesos, pero todavía no ha tenido respuesta al respecto.



“No ha habido respuesta todavía, ya ellos están en los plazos de haber contestado esa denuncia y no he tenido respuestas aún”, indicó Medrano a elCaribe. Explicó que la página web de la entidad le muestra que recibieron la denuncia y que se le está otorgando el tratamiento ordinario.

Lo que dice la denuncia

En la instancia, Medrano indica que el fideicomiso Pro-Pedernales, se aparta completamente de la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación, al establecer un “Reglamento Interno de Compras y Contrataciones del Fideicomiso Pro-Pedernales”, y al no publicar en el portal web de Contrataciones Públicas los procesos de licitación.



También, al utilizar procedimientos de contratación no previstos en la legislación que rige las compras públicas; la constitución de un “Comité de Compras y Contrataciones” integrado por cinco personas que no cumplen con los requerimientos establecidos en el artículo 36 del reglamento de aplicación de la Ley 340-06.



Establece que hay otras graves violaciones, inobservancias y mal aplicación de la Constitución y leyes que regulan la administración pública.



Si la Dirección General de Contrataciones Públicas no contesta en un tiempo razonable sobre qué ha hecho con esta denuncia, Medrano indicó que notificará nuevamente al director de la entidad, Carlos Pimentel, para que le digan cuál es el estatus y por qué no se ha dado respuesta en el plazo correspondiente.



“El ente regulador debió hacer la investigación conforme a mi denuncia, porque yo presento la denuncia, aporto pruebas y pido que se establezcan las medidas”, precisó Medrano.

Proceso para investigar denuncia del periodista

Medrano explicó que el proceso que debe realizar Contrataciones es contactarse con el fideicomiso Pro-Pedernales, a través de la Dirección General de Alianzas Público Privadas, para verificar la información que aportó, corroborarla con la ley y tomar una decisión.

En la denuncia, indicó que las licitaciones del fideicomiso, para la realización de estudios, la construcción de hoteles, entre otros procedimientos, son violatorias a la Constitución y otras normas.