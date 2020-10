Esquea dice que constitucional y moralmente segunda mayoría le corresponde al PLD

Santo Domingo.- El dirigente político, Emmanuel Esquea, sostuvo que la segunda mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura, es determinada por los votos del pueblo y no por los de los senadores, por lo que cumpliendo con la Constitución la segunda mayoría corresponde al Partido de la Liberación Dominicana.

Explicó que así como su distancia de Leonel Fernández no impidió que apoyara su derecho a ser candidato contra el ex mandatario Danilo Medina, del mismo modo, sus diferencias con Medina no le impiden apoyar al PLD como segunda mayoría. “Yo soy primero jurista y después político”.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, sostuvo que “un principio jurídico dice que no se puede ser juez y parte. Otro dice que no se puede decidir en provecho propio. De ahí que en la votación del Senado para escoger la segunda mayoría, los senadores del PLD ni los del Fuerza del Pueblo pueden votar”.

Expresó que este es un cargo que le pertenece al partido y no al legislador que se escoja.

Dijo que “los principios como el debido proceso son de aplicación absoluta en todas las situaciones de la vida. No importa el organismo público o privado ni la función de que se trate. Usted no puede ser juez y parte en la justicia ni en ninguna circunstancia humana”.