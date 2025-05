Dominicana es la sede del Congreso Mundial del Derecho, evento que reúne especialistas a nivel global

El Estado de Derecho, democracia, dignidad humana y derechos fundamentales forman parte central del Congreso Internacional del Derecho que se realiza en el país con la participación de más de 1600 jóvenes dominicanos y unos 300 panelistas locales e internacionales.



Santo Domingo se convierte en la capital mundial del derecho hasta este martes 6 de mayo cuando está previsto que clausure el evento que reúne jueces, fiscales, abogados y estudiantes de derecho de todo el mundo donde debatirán los retos y desafíos para el imperio de la ley y la democracia.



El inicio formal del evento fue encabezado por le vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en un acto efectuado en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) pero los panelas académicos se desarrollarán en la Universidad del Caribe (Unicaribe), entidad organizadora junto a la Asociación Mundial de Juristas (WJA siglas en inglés de Word Jurist Association) y la Fundación Mundial del Derecho (WLF, siglas en inglés).



Nuevas Generaciones y Estado de Derecho: forjando el futuro es el nombre del evento a cargo de la entidad que preside Javier Cremades.



La vicepresidenta Peña destacó los avances y reconocimiento de la República Dominicana en cuanto al imperio de la ley, respeto a la liberta de expresión y La lucha contra la corrupción.



“Este congreso debe ser un llamado a no dar por sentada la democracia, a proteger las conquistas logradas pero sobre todo, a construir consensos en tiempos de tensión”, resaltó.



Cremades destacó que el estado de derecho reconoce la dignidad humana como centro del orden jurídico. Requiere normas claras, jueces independientes, proporcionalidad en la limitación de derechos y separación de poderes. Pero sobre todo es un compromiso de ciudadanos y líderes con la libertad, la justicia y el respeto a la dignidad humana.



Enfatizó que no es solo un ideal jurídico: es, ante todo, un compromiso vital de los ciudadanos y de los líderes políticos con los valores de libertad, justicia y respeto a la dignidad humana.



El expresidente de Colombia y presidente del Comité Internacional del Congreso Internacional de Derecho 2025 (WLC 2025), Iván Duque enfatizó que les une en ese encuentro la defensa irrestricta del estado de derecho, como soporte activo de la democracia.



“Pero no podemos llamar a engaño, hoy el estado de derecho en muchísimos países está bajo amenaza.



La amenaza el autoritarismo, el populismo, la post-verdad y la polarización”, refirió el exmandatario.



Duque también habló de la politización de la justicia y la judicialización de la política por parte de algunos gobernantes en contra de sus adversarios, describiendo algunos lugares donde el imperio de la ley se ha convertido en un mecanismo para aniquilar al adversario.



Marko Bosnjak, presidente del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, resaltó el rol de los tribunales para hacer valer los derechos humanos y el estado de derecho como pilares esenciales para la coexistencia humana.



Señaló que ante los actuales desafíos globales como las tensiones políticas, la crisis climática, transformaciones tecnología y la desconfianza en las instituciones públicas, el estado de derecho es cada vez más imprescindible. Llamó a jueces, abogados de todo el mundo a reforzar resiliencia democrática frente al autoritarismo.



Sobre el congreso



José Alejandro Aybar, canciller de Unicaribe, explicó que durante el evento se estarán celebrando foros académicos sobre justicia internacional, Tribunales Constitucionales en tiempos de peligro democrático, derechos humanos y libertad de expresión, derecho de familia y protección de la infancia, medio ambiente, energía y estado de derecho.



De igual manera, desafíos digitales: inteligencia artificial, ciberseguridad, redes sociales y protección de datos personales, época electoral y acontecimientos geopolíticos, principios constitucionales universales, práctica corporativa y estado de derecho, arbitraje y resolución alternativa de disputas.



En el evento donde participaron además, el ministro de trabajo y presidente del WLC 2025, Eddy Olivares, el Defensor del Pueblo, Palo Ulloa, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, el rector de la UASD, Editrudis Beltrán, el presidente del Tribunal Constitucional de Turquía, Kadir Özkaya, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, el expresidente de la WJA, Lucio Ghia y el cantante y compositor Carlos Vives, se destacó las cualidades por las que se eligió a Dominicana como sede del congreso mundial.



Cremades destacó la fortaleza de la democracia dominicana destacando que es la nación con menor nivel de polarización de las democracias occidentales.



El expresidente de Colombia y presidente del WJC 2025, destacó el clima democrático y la estabilidad de esta nación.



“Este país señoras y señores, es un faro continental, un faro de debate democrático, un faro de estabilidad jurídica, un faro de promoción de la inversión y un ejemplo que vale la pena destacar”, enfatizó.



En tanto que el presidente del TC, Napoleón Estévez, refirió que no es mera coincidencia que la RD sea la sede. “República Dominicana ha demostrado que cada día ha fortalecido más su estado de derecho y la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ha sido modelo, con su constitución y sus reformas legales”.



Aspira a que el encuentro sea el llamado a la unidad entre los sistemas legales y que desde Dominicana llegue el mensaje de que el derecho construido en comunidad, detenta la fuerza necesaria para transformar las realidades, resolver conflictos, problemáticas y garantizar un futuro más justo.

Javier Cremades. Iván Duque, expresidente Colombia. Napoleón Estévez, presidente del TC Marko Bosnjak, Tribunal Europeo DDHH. José Aybar, canciller Unicaribe. El cantante Carlos Vives fue responsable de la clausura del primer día del WJC 2025

Convenio sobre abogacía



González, destacó el trabajo que su organización ha desarrollado en procura de que el Consejo Europeo promueva un convenio para la protección de la abogacía y llamó a todas las naciones a sumarse a esa iniciativa que busca garantizar el ejercicio global del derecho sin injerencia en la profesión. “El mensaje que transmite este convenio es claro, es irrefutable, en estos momentos tan delicados para el estado de derecho, el Consejo de Europa entiende que es necesario para su refuerzo, un instrumento internacional que asegure la protección de la abogacía en el ejercicio de su labor”, destacó al asegura que esa es una profesión incómoda para quienes se sienten incómodos con la democracia.

Rey Felipe VI estará en el cierre

El acto de clausura estuvo a cargo de Carlos Vives, quien antes de cantar habló de cómo la música es un instrumento de justicia y le ha servido para revivir y conocer sus raíces hispanoamericanas.



“La música es la que me ha mostrado todo lo que somos. Es que nuestra música reconoce a todos. Por eso hace justicia. Es una herencia de alegrías de todas partes; unas venidas de España, unas venidas de América, de todas partes. Unas venidas del África y también de las diversas culturas que se han unidos del nuevo mundo”, destacó en cantautor colombiano.



La clausura del congreso para el cual está confirmada la presencia del Rey Felipe VI de España y se entregarán reconocimientos especiales, también será en la UASD y el evento del año 2027 será en Albania.