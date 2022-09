Email it

Estudiantes dominicanos podrán cursar anualmente el programa intensivo de verano de la Berklee College Of Music de manera gratuita, tras la fundación AES suscribir un acuerdo con la academia estadounidense.



Con el convenio podrán beneficiarse cada año cinco jóvenes que tengan vocación musical y que estén interesados en robustecer su formación.



La alianza fue suscrita con la universidad luego de que representantes de la Fundación AES y la generadora de electricidad Itabo visitaran la institución ubicada en Boston, Massachusetts.



La delegación estuvo integrada por Edwin De los Santos, presidente de la Fundación AES y AES Dominicana; Félix García, propietario en la parte privada en la generadora de electricidad Itabo y socio de la empresa energética; Bredyg Disla, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación AES Dominicana y directora de Comunicaciones y Sostenibilidad, Rita Peña, gerente de Comunicaciones de la compañía y F. Javier Vargas, profesor del Conservatorio Nacional de Música.



Mientras que el grupo fue recibido por E. Davis Wimberly, director de Asociaciones Filantrópicas y Jason Camelio, asistente de las Iniciativas de Inscripción Global.



Reacciones



“Cargada de energía, inspiradora y prometedora es como resumiría el encuentro sostenido junto la presidenta Muhl, y los altos directivos de Berklee College of Music, quienes junto a nuestro socio Felix Garcia, suscribimos un acuerdo multianual para la dotación de becas para estudiantes del conservatorio nacional de música”, así definió la visita Edwin De los Santos, presidente de la Fundación AES Dominicana.



Indicó que en la reunión de trabajo que sostuvieron durante el encuentro, quedaron impresionados con la energía y sensibilidad humana de la presidenta Muhl, saliendo de allí con la esperanza de poder expandir el programa de Berklee en Santo Domingo, en coincidencia absoluta con la visión de la ministra de Cultura, las autoridades de Bellas Artes y el Conservatorio Nacional de Música, por lo que reiteran su compromiso con la educación y la cultura del país.



“Estamos enormemente agradecidos por nuestra asociación con la Fundación AES Dominicana y por el generoso apoyo que brinda para que músicos sobresalientes estudien en Berklee. El trabajo de la fundación sirve para enriquecer el panorama cultural de la República Dominicana y de hecho del mundo, al animar a jóvenes artistas brillantes”, dijo la presidenta de Berklee, Erica Muhl.



Afirmó que el acuerdo brindará los medios para que los jóvenes estudiantes tengan un impacto continuo y positivo en las artes y la cultura.



La Fundación AES Dominicana comenzó a apoyar a estudiantes de República Dominicana en 2015 con becas para el programa Aspire Summer de Berklee College Of Music.



En nota de prensa, la institución que desde el citado año ha estado apoyando la economía naranja, declaró que los ganadores se encuentran entre los mejores estudiantes de la academia dentro del citado programa.



Detalló que muchos de los premiados hacen audiciones y entrevistas durante el programa y reciben becas completas para hacer estudios profesionales en Berklee, la cual es considerada una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo.

Acerca de la Fundación AES Dominicana

La Fundación AES Dominicana es una organización que trabaja por la salud de la tierra y por el bienestar de la ciudadanía. Según la entidad, tienen como finalidad atender las necesidades medioambientales, culturales, de emprendimientos y la economía naranja, como áreas esenciales para garantizar un desarrollo humano sostenible. Además de responder a las necesidades nacionales en situaciones de emergencia y desastres naturales.