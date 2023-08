El periodista y escritor Miguel Guerrero destacó que en la República Dominicana existe la necesidad de reducir la brecha entre la calidad de la enseñanza pública y privada para garantizar un futuro equitativo en la población.



En el marco de su conferencia titulada “El incierto futuro del sistema educativo dominicano”, auspiciada por el Colegio Loyola Santo Domingo, Guerrero expresó que la calidad de la educación pública en el país ha ido en “franco proceso de deterioro”, pese a ser este ámbito una de las primeras prioridades en la sociedad.



“Si no reducimos la brecha en la calidad de una enseñanza privada, como por ejemplo la del Loyola y otros colegios de primera categoría en el país, y no acercamos la calidad de la enseñanza pública a esa calidad de esa escuela privada de muy alta calidad, el futuro será para los hijos de los ricos porque tendrán la oportunidad de acceder a los empleos mejor pagados y que ofrecen mejores perspectivas porque tuvieron la oportunidad de aprender en escuelas de calidad”, dijo el también miembro de número de la Academia Dominicana de Historia.



Falta de aulas



Asimismo, el historiador puntualizó que lo que ha calificado como un “progresivo deterioro” de la educación pública dominicana, se refleja en la falta de aulas suficientes para albergar a los estudiantes dominicanos debido a la falta de terminación o adecuación de los centros educativos.



En este sentido precisó que, según datos, el pasado año escolar entre 40 y 55 por ciento de los estudiantes dominicanos quedaron fuera de las aulas por falta de cupo.



“Eso es deplorable. Es una información verdaderamente alarmante, porque el Gobierno en tres años no fue capaz de reponer o reparar muchas escuelas que tenían defectos y que no ofrecían la garantía de seguridad necesaria para los estudiantes. Tampoco se preocupó por concluir muchísimas escuelas que quedaron de construir cuando el Gobierno asumió el papel y ahora el ministro de Educación ha tenido que acudir al alquiler de aulas ambulantes para albergar a los niños que quedaron fuera del aulas”, indicó.



Agregó que en vez de otorgar mil pesos como bono a los padres, como anunciara el Gobierno, “para que estos envíen a los hijos a un sitio donde no van a encontrar aula lo que debe hacer es proveerlo de los lugares para que esos niños puedan ir sin necesidad de que los padres reciban mil pesos por qué yo creo que muchos de esos mil pesos van a parar en otros sitios, van a parar en tiendas de loto y barras”.