FEDDA pide a Luis Abinader crear Dirección General de Protección Animal

Santo Domingo.- A través de una rueda de prensa este miércoles, la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales (FEDDA) solicitó al presidente Luis Abinader crear mediante decreto la Dirección General de Protección Animal, con el objetivo de desarrollar las investigaciones, seguimiento y procesamiento de los casos de maltrato animal y sea el responsable del destino de los animales rescatados, procurándoles un hogar que los adopte y los proteja.

La presidente de FEDDA, Lorenny Solano, dijo que la solicitud a raíz de que el Departamento de Protección Animal del Ministerio Público nunca ha cumplido su rol correctamente, por falta de recursos, por carecer de personal calificado que dirija el tema, pero sobre todo por la falta de voluntad política de quienes han estado al mando y ahora con la resolución que lo desmantela, no existe ninguna logística ni recursos para investigar y procesar los casos, ni mucho menos para atender a los rescates y reubicar a los animales rescatados.

Tras la resolución que integra el departamento de protección animal a las fiscalías de todo el país, el abogado José Rafael Ariza manifestó que no existe la mínima posibilidad de que esa resolución emitida por el Ministerio Público, sea efectiva, porque existiendo casos diarios de violencia de género, de robos, violaciones y asesinatos, vemos las quejas de la gente de que no reciben las atenciones correspondientes, mucho menos atenderán bien, el tema de la violencia contra los animales, porque todavía las autoridades no entienden la magnitud de la importancia de este tema para la sociedad y el planeta.

Del año 2018 al 2020, el Ministerio Público recibió unas 2,469 denuncias de maltrato animal que fueron encabezadas por fundaciones y rescatistas en todo el país.

Según datos publicados en el portal web de la Procuraduría General de la República, desde enero hasta diciembre del año 2022, se contabilizaron 899 casos de animales fueron víctimas de maltrato, 311 más que los 588 del año 2021 y la proyección va en aumento cada año, lo que significa que la violencia está aumentando.

Ninguna de las denuncias colocadas en las distintas fiscalías ha recibido los castigos de acuerdo a la Ley 248-12, y por cada denuncia colocada, hay cientos de casos sin denunciar, debido a que las personas se sienten totalmente desconfiadas del sistema ya que cuando van a la fiscalías se burlan de la denuncia, o no la quieren recibir porque la ley no aparece en el sistema.

La directiva de FEDDA manifestó que es urgente que se cree un organismo que eduque y promueva el respeto hacia los animales, por considerar que el maltrato animal está intrínsecamente vinculado a los altos índices de violencia y proliferación de conductas agresivas que existen en nuestro país.

El diputado Omar Fernández quien tiene en el congreso el proyecto de modificación a la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable, exhortó a sus colegas diputados y a todos sectores vinculados a aprobar la pieza que por tercera vez ha sido reintroducida en la Cámara de Diputados y que contempla la creación de una Procuraduría Especializada de Protección Animal y aumenta significativamente las penas a los maltratadores de animales.

El Ministerio Público quiere promover una cultura de paz, pero en una sociedad donde se maltraten a sus animales y se queden impunes sus maltratadores, solo generará más violencia, porque el ejemplo que estamos llevando es totalmente opuesto, manifestó Ivette García, vocal de la entidad.