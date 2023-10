El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, enfatizó que no debe volver a ocurrir lo que sucedió en la última elección del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en la que se seleccionaron cuatro jueces del Poder Judicial (PJ).



“Yo creo que no debe pasar lo que pasó en el último CNM. Eso no puede volver a pasar, porque tú no puedes llenar un Tribunal Constitucional de miembros del Poder Judicial. Eso es desnaturalizar la lógica del órgano en donde debe reflejar la versatilidad y las diferencias de criterio; los jueces de carrera están adoctrinados a una lógica, a un poder, el TC tiene otra lógica. Yo no estoy diciendo que las elecciones fueron malas, fueron muy buenas, yo lo que estoy diciendo y advirtiendo es que en esta ocasión sería bueno tomar en cuenta a la Academia”, dijo Castaños Guzmán.



Sus declaraciones, ofrecidas en el programa Despierta con CDN, se dan a raíz de la convocatoria por parte del presidente Luis Abinader, en su calidad de titular del Consejo Nacional de la Magistratura. Al respecto, el representante de la Finjus resaltó la importancia de las decisiones del TC y sostiene que este es el órgano más poderoso del Estado dominicano, porque todas sus decisiones son vinculantes para todo el mundo.



Además, señaló que en dicho tribunal se trató de crear un mecanismo en donde cada tres años haya una renovación permanente, debido al componente político que tiene.



“Cada cuatro años viene un presidente nuevo, que es el que preside el CNM. Por eso decía que es imposible deslindar la política del proceso, porque la mayoría de quienes lo componen son políticos, deslindar la política de un proceso de esa naturaleza, eso es imposible”, indicó. Por otra parte, el vicepresidente ejecutivo de la Finjus hizo hincapié en que los tribunales constitucionales no son un consejo de ancianos, la mayoría de sus miembros son jóvenes, muchos, menores de 60 años.