Santo Domingo.- El precandidato a diputado por la circunscripción uno del Distrito Nacional, Francisco Guillen, afirmó que elevar la producción de empleos con salarios dignos en República Dominicana es una meta que debe trazarse como una de las más importantes de cara a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En ese sentido, el miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo indicó que se debe incentivar a la igualdad de derechos y oportunidades, tal como se establece en la ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo.

Al hablar de la referida ley en el programa Contacto 360, promulgada en el año 2012 con miras a garantizar la educación, salud y otros derechos básicos para toda la sociedad, Guillén planteó que, además de crear mejores empleos y pautar salarios dignos, hay que enfocarse en mejorar el sistema tributario, refiriéndose a puntos como el anticipo.

De acuerdo con el también abogado, las autoridades deberían establecer un camino idóneo para ver de qué manera se va desmontando el anticipo aunque sea para un grupo importante de empresas, para allanar el camino a ese sector.

Aseguró que “La ley 1-12 es uno de los aportes más importantes que se han hecho en los últimos 30 años en la democracia reciente de la República Dominicana porque fue un proyecto que se dictó con miras a establecer una ruta de trabajo, de acciones concretas en las diferentes áreas troncales de la vida nacional dominicana, para generar un nivel de desarrollo de cara al año 2030”.

Además resaltó la necesidad de trabajar en la formalización del 60 por ciento de la mano de obra del país que está en la informalidad, que no cotizan, que no hay registros formales de ellos y que no tienen ninguna manera de recibir protección del Estado ni protección social con su propio salario.

“Pero también tienes que crear las condiciones para desarrollar mayor seguridad jurídica y traer mayor inversiones, cuando ves esto de cara a la agenda del futuro tienes que trabajar sobre la base de la innovación y de la actualización del currículo universitario para empezar a incorporar carreras que son las que demandan los tiempos futuros, que ya están aplicando en otros países y que aquí todavía no hemos volcado la mirada hacia allá”, dijo.

Al establecer que, a pesar de tener once años promulgada y ser completadas todas las acciones que buscaba la ley para generar el nivel de desarrollo requerido, dijo que ese es el aporte que quieren hacer.

“Ya para el 2030 no lo vamos a lograr, vamos a hacer un diagnóstico partiendo de lo que teníamos en la actualidad y vamos a ver qué plazos necesitamos para que realmente los objetivos que persigue la Ley puedan ser cumplidos”, agregó.

En ese sentido, explicó que en efecto la Estrategia Nacional de Desarrollo viene siendo una comprensión a nivel nacional de los objetivos de desarrollo del millenium, pero con la realidad de la República Dominicana, y que, por lo tanto todos los sectores como los partidos políticos, social y económicos deberían integrarse a verificar lo que está pendiente por hacerse de la ley y generar un impulso en torno a la consecución de sus objetivos.