El historiador Frank Moya Pons, sobre el largo debate que ha generado el traslado de los restos de Pedro Santana al Panteón Nacional, dijo que es partidario de que “los muertos se dejen tranquilos donde están”.



Sostuvo que no tiene ningún cuestionamiento con que Santana esté en el Panteón Nacional, es el Santana padre de la patria, como lo explicó Balaguer en su discurso el día que trasladó los retos de Santana, es al Santana patriota, es al Santana independentista, no al Santana traidor”, reflexionó.



Dijo que los pueblos cambian de opinión en el país y otras partes del mundo.



“Hace cuarenta años cuando querían remover a los padres de la Patria desde la Puerta del Conde hasta el mausoleo donde están actualmente, y dijo que a los muertos hay que dejarlos tranquilos donde ya están”, comentó Moya Pons.



Afirmó que la figura de Santana no puede evaluarse sin observarla desde esos dos ángulos, de patriota y traidor. “No es posible hablar de Santana si no se ven los dos ángulos de su personalidad y de su historia política”, expresó.



“Siempre es posible cambiar la historia”



El autor de diversos libros de historia especialmente de Manual de historia Dominicana, sostuvo que la narración que siempre es posible reescribir.



“La historia como ejercicio de narración social, es apenas una película como el tope de un iceberg, el pasado es inmenso, yo diría que infinito e imposible de capturar en su totalidad, y los historiadores lo único que hacemos es que arañamos en la memoria social y hacemos una reconstrucción que pretendemos que sea exacta, y finalmente es una versión aproximada de lo que ocurrió”, explicó.



Dijo que el pasado no es historia, sino la base de lo que los historiadores usan para “interpretar lo que fue”.



“Falta todo por investigar incluso aquello sobre lo que se ha escrito es susceptible de ser reescrito, y continuamente se está enriqueciendo con nuevos hallazgos, con nuevos documentos”, sostuvo.



El historiador también reflexionó sobre la independencia efímera que impulsó José Núñez de Cáceres. Explicó que se trató de uno de tantos movimientos independentistas que se dieron para la época, pero que ese proyecto no tuvo tiempo de madurar. Dijo que fracasó debido a la invasión haitiana.



“Fracasó debido a la invasión haitiana, Núñez de Cáceres mandó a Juan María Pineda a Venezuela para que se entrevistara con Bolívar (Simón) para que el Haití Español fuera para parte de la gran Colombia, pero no logró la entrevista”, refirió.

Estudiantes tienen que aprender a verificar

El historiador Frank Moya Pons consideró que en los centros educativos los profesores deben hacer un gran esfuerzo para enseñar a los estudiantes a verificar las fuentes de información que usan de internet. El investigador hizo la observación al calificar como desordenada la gran cantidad de información que se difunde a través de la internet y que puede producir historias falsas sino se hace la verificación correspondiente de la fuente.