Franklin Rodríguez rechaza propuesta de que nueva Dirección Central FP escoja al secretario general

Santo Domingo.- El aspirante a la secretaría general de la Fuerza del Pueblo (FP) Franklin Rodríguez dijo este miércoles que rechaza de manera “total” la propuesta aprobada por la Dirección Política del partido de que la nueva Dirección Central sea la que escoja al secretario general de esa organización política.

Preguntado sobre el conflicto interno que tiene la entidad presidida por Leonel Fernández para elegir al secretario general, el exsenador de San Cristóbal aclaró que aún no hay una acción definitiva al respecto.

Llamó a todos los miembros actuales de la Dirección Central que cuando se presente la propuesta, defiendan el derecho de votación “de lo que ellos representan” en cada uno de sus territorios.

Y es que ayer, en una caldeada reunión de la Dirección Política, la Fuerza del Pueblo cambió el método de votación, y en lugar de 87 mil electores, varió para que sea la nueva Dirección Central la que escoja al presidente, secretario general y al vicepresidente.

Ese organismo está compuesto por mil 500 integrantes, pero de esa cantidad alrededor de 600 serán escogidos mediante votos nacionales y por demarcaciones. De esa matrícula la Dirección Política de la FP designará a 300, por la cuota del 20% que le corresponde por mandato estatutario.

Rodríguez, quien al igual que Dionis Sánchez y Antonio Florián (Peñita) buscan la Secretaría de FP, sostuvo hoy que en ese encuentro pidió escoger al exmandatario Leonel Fernández por aclamación para que sea el presidente del partido, ya que es el líder y único aspirante al cargo; y que otros compañeros” propusieron que sea la Dirección Central que viene nueva en el Congreso Elector Manolo Tavárez Justo, que escoja las tres autoridades nacionales: presidente, vicepresidente y secretario general.

“Sin embargo, ahora hay que convocar a esta Dirección Central que está en este momento para ver si aprueba esa propuesta. Por lo tanto, nuestro planteamiento es de total rechazo a esa posibilidad”, enfatizó.

Asimismo, indicó que defiende la democracia participativa,y en principio pensó que iban a ser los 2.3 millones electores depositados en la Junta Central Electoral quienes iban a definir el titular de la Secretaría de FP, pero que después creyó que serían los 87 mil compañeros presidentes de direcciones de base, que es lo que él aboga

La Dirección Política del partido Fuerza del Pueblo se reunió este martes en su sede de la Casa del Pueblo Johnny Ventura para recibir y evaluar la propuesta de reglamento del Congreso Elector Manolo Tavárez Justo.

Durante la sesión, de acuerdo al comunicado remitido a los medios de comunicación, la Comisión Nacional Electoral presentó el documento, el cual fue estudiado y aprobado por la Dirección Política. No obstante, la nota de prensa precisa que conforme a los estatutos de la organización, “será la Dirección Central la encargada de darle la aprobación definitiva”. Para ello, se convocará próximamente a la Asamblea de la Dirección Central, que tendrá la última palabra sobre la normativa que regirá dicho congreso.

Fuerza del Pueblo informó que la aprobación de este reglamento representa un paso clave en el proceso interno del partido. Sin embargo, los detalles específicos del mismo serán divulgados una vez la Dirección Central lo valide.

Niega haya tranque

Franklin Rodríguez negó que haya un tranque para elegir al secretario de la Fuerza del Pueblo, como se ha comentado y afirmó que sin importar el resultado de los comicios continuará en las filas del partido verde.

Al profundizar sobre lo que sucedió en la referida reunión, recordó que el presidente Fernández dio unas palabras de motivación, de equilibrio, de cuidar la unidad del partido y de que se concentremos que en un Congreso Elector, “que aunque hay choques, que sea el menos posible” para poder salir unidos y fortalecidos, y ganar las elecciones del 2028.

“Yo continuaré hasta el método de elección que ellos definan, y le puedo asegurar que seremos el próximo secretario”, señaló el aspirante quien reiteró que no va a declinar ni marcharse de la FP.

“No, bajo ninguna circunstancia. Yo espero, como dije ayer en la Dirección Política, que en el momento que yo tenga que partir de esta tierra, que encima de mi ataúd, si me lo he ganado, me coloquen la bandera de la Fuerza del Pueblo”, expuso tras una visita que realizó en el Congreso Nacional.