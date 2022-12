"Free Mantequilla": supuestos clientes piden su libertad

Email it

Supuestos clientes de Mantequilla, Wilkin García Peguero, y su empresa Inversiones 3.14, se presentaron este viernes a la Fiscalía de Monte Plata con carteles y recibos en mano, para exigir su liberación.

“Lo queremos libre. Él a nadie obligó a llevar dinero. Cuando querían que él le diera el cien por ciento a tres y cuatro días no decían que era abusador”, expresaron algunos de los supuestos clientes de Mantequilla.

Aseguran que lo de Mantequilla no se trata de una estafa porque nunca se ha negado a pagar. “Hay quienes creen que se acabó el mundo y no aguantan su turno», al afirmar que está pagando personalmente y no se esconde de nadie porque «llegó para ayudar» a las personas de Sabana Grande de Boyá.

Finalmente, los supuestos clientes de Mantequilla manifestaron estar dispuestas a defender su inocencia. Incluso, amenazaron con protestar con la quema de neumáticos en caso de que lo mantengan detenido.

Las autoridades apresaron a Wilkin García Peguero, presidente de Inversiones 3.14 tras tener más de 10 denuncias en su contra. Pasadas las 5:00 p.m de la tarde de ayer jueves y con máxima seguridad llegó Mantequilla aldestacamento de Monte Plata, donde el Ministerio Público lo interrogó.

Se espera que para las 2:00 de la tarde el Ministro Público deposite denuncia formal y mañana se haga efectiva su presentación ante el tribunal de Atención Permanente para conocer la medida de coerción.