Aunque ha logrado mantener enseñanza en medio de la pandemia, sigue siendo un reto mejora aprendizajes

A dos años de Gobierno, en el que se han desarrollado dos periodos lectivos con altas y bajas por las dificultades que ha impuesto la pandemia de la covid-19, son varios los retos y desafíos que tiene por delante el sistema educativo dominicano, sobre todo en la educación inicial, primaria y secundaria para los últimos 24 meses de esta administración.



Con un nuevo ministro de Educación al frente y con clases presenciales, el sector Educación tiene como tarea pendiente mejorar la calidad de los aprendizajes que durante la pandemia mantuvieron los niveles, pero que deben ser mejorados porque previo al fenómeno eran deficitarios. También seguir trabajando porque no haya deserción escolar y para que los estudiantes asistan a las aulas.



La República Dominicana enfrentó la pandemia de la covid-19 y el confinamiento con clases virtuales por televisión, radio y a través de contactos de los maestros y estudiantes por computadoras y tabletas, pero luego, utilizó una modalidad híbrida entre presencialidad y virtualidad.



Pasado lo peor de la pandemia, ahora se tiene el reto de elevar la calidad estudiantil, de acuerdo al plan del actual Gobierno.



Los grandes retos



Consultado por elCaribe, el director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación (Educa), Darwin Caraballo, aseguró que en el momento más crítico de la pandemia, que fue cuando asumió la Presidencia Luis Abinader, en el país se desarrolló una estrategia rápida de educación híbrida con el uso de tecnologías y de señales multiplataforma que, según dijo, a juzgar por los resultados, fue efectiva en la amortiguación de los efectos que esta pudo dejar.



Argumentó que los organismos internacionales más prestigiosos indicaban al principio de la pandemia que había un enorme riesgo, a nivel global, de una deserción escolar significativa que haría que los estudiantes que salieran del sistema para no volver y, por otra parte, aventuraban una caída vertiginosa de los aprendizajes. Por ejemplo, continuó, se pronosticaba una caída de los aprendizajes por debajo de los niveles de hace diez años.



“Es decir, no hay una investigación que nos permita decir que haya una causalidad de estas líneas de trabajo, pero lo que sí es cierto es que resultados que permiten ya concluir, es que los pronósticos de caída de las asistencias de los estudiantes, es decir, el aumento de la deserción y la caída de los aprendizajes, no se cumplieron en el país”, expresó.



Tras describir esa realidad, el director ejecutivo de Educa explicó que respecto a lo que viene y a la nueva responsabilidades que tiene el nuevo ministro de Educación, Ángel Hernández, “claramente está en el de apostar ahora a que se enciendan todos los motores del sistema para lograr salir de esos niveles de desempeño que el país tenía históricamente”. Esto, debido a que los resultados de las pruebas nacionales demuestran que se mantienen esos niveles deficitarios, apuntó.



“De verdad que no cayó, y por lo tanto la predicción de esa caída en los aprendizajes no se confirma, pero lo que es cierto es que siguen siendo muy por debajo de lo esperado”, resaltó.



Razonamiento lógico-matemático



A juicio de Darwin Caraballo, la gran materia pendiente que tiene el actual ministro está vinculado con la calidad de los aprendizajes y, en particular, que los estudiantes aprendan a leer y a utilizar el razonamiento lógico-matemático que son dos de las competencias fundamentales que, de acuerdo a este, requieren todos los estudiantes, independientemente del nivel en que estén insertos.



Por otra parte, indicó, entre los temas pendientes también está la educación inicial que fue muy golpeada durante la pandemia y que no ha recuperado los niveles de asistencia, previo a esta.



Gestión del presupuesto del 4 %



Concomitantemente con esto, expresó, hay un desafío importante que tiene el ministro actual, asociado con la gestión del presupuesto del 4 % que sigue siendo el más alto del Estado dominicano y que necesita seguir ganando en eficiencia y en efectividad. “Esto para que puedan trabajar más y mejor con los educadores, que su tarea rinda frutos y el esfuerzo que hace la sociedad dominicana por pagar cada vez más y mejor a los educadores, pues se traduzcan en aprendizajes más efectivos”, dijo.



De acuerdo al director ejecutivo de Educa, en República Dominicana se hace necesario, de igual forma, actualizar los contenidos curriculares, proceso que, según explicó, se inició mientras Roberto Fulcar fungía como ministro. “Ahora deberá concretarse de cara a los próximos años, por ejemplo, lo tiene que ver tal vez con uno de los proyectos más emblemáticos que es el de la transformación de liceos generales a politécnicos y el de la incorporación de la lengua inglesa como un elemento central al paquete básico de competencias con el que tiene que egresar todo estudiante del segundo ciclo de la educación secundaria”, puntualizó.



De todas maneras, insistió, hay razones sobradas para crecer que el sistema educativo puede hacerlo más y mejor y que el uso de la tecnología forme parte de esa estrategia, donde tal vez un modelo híbrido donde se combine espacios presenciales y virtuales, sea lo más indicado.

ADP: Hay que reformular gasto del 4 % para calidad

Tras afirmar que en los dos años de Gobierno los resultados educativos “son totalmente pésimos”, el secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Julio Canelo, manifestó que lo que debe hacerse en este momento es una reformulación en el gasto del 4 % en Educación y a la vez, chequear dónde es que va tanto dinero que no va a las escuelas y que no ha impactado en una educación de calidad. “Es decir, nosotros tenemos que ver, desglosar los indicadores de calidad que están planteados correctamente en la Ley 66-97 y atacar eso y si lo atacamos, evidentemente, vamos a ver los resultados”, sostuvo.



Indicó que hay que invertir el dinero en las escuelas porque es el escenario donde se aprende, pero que además, hay que lograr que los padres se involucren por una educación de calidad. “Los maestros no pueden solos, los maestros han mostrado que está en capacidad hasta de sacrificio para lograr lo mejor de la educación dominicana, pero se han quedado solos”, enfatizó.