El Poder Ejecutivo anunció que depositará ante la Cámara de Diputados una adenda al proyecto de ley para reformular el Presupuesto del Estado 2022, donde incluye nuevos aumentos para la educación superior y la cultura.



En un comunicado, el vocero y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, explicó que además de respetar el 4% y los aumentos realizados este año, la adenda incluye un nuevo aumento, de RD$1,390 millones para la educación superior y RD$484 millones para la cultura.



Sostuvo que todos estos aumentos se harán sin necesitar un solo peso de endeudamiento adicional al previamente aprobado por el Congreso.



“El Gobierno de Luis Abinader siempre actúa de forma institucional y transparente. Por eso invitamos a todos los miembros del Foro Socioeducativo a servir de garantes para que ninguno de los planes, proyectos y programas educativos esenciales quede sin ejecutar” dijo.



Comisión



La comisión especial de la Cámara de Diputados apoderada del proyecto de ley de presupuesto complementario dejó para este jueves la reunión que convocó inicialmente para la tarde de ayer.



El diputado perremeísta Francisco Javier Paulino, presidente de la comitiva, al dar la información explicó que el encuentro se realizará a las 2:00 de la tarde en el Salón Juan Pablo Duarte de ese lado del Congreso. El legislador ponderó que se tomó esta decisión a petición de varios diputados miembros, los cuales pidieron más tiempo para analizar la propuesta del Poder Ejecutivo.



“Un grupo de diputados se acercó a mí demandando mayor tiempo para analizar la pieza”, indicó el legislador.



Esto ocurre en el marco de las reacciones en contra de distintos sectores, aún del oficialismo, generadas a raíz del presupuesto reformulado que cursa en el Congreso Nacional, que busca recortar con más de 4 mil 250 millones de pesos al Ministerio de Educación (Minerd), para traspasar ese monto a otras entidades a fin de amortiguar gastos.



Las organizaciones coinciden en que se viola la Constitución, la Ley Orgánica de Educación (Ley 66-97), entre otras legislaciones.



ADP podría tomar acciones en defensa del 4 por ciento



“El cuatro por ciento no se negocia y no se toca”, con esas palabras el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, informó ayer que este jueves el gremio sostendrá una reunión para tomar decisiones contundentes contra la propuesta del Poder Ejecutivo de quitar más de 4 mil millones de pesos a la partida del Ministerio de Educación del presupuesto complementario del 2022.



El educador, que estuvo presente en la marcha que organizó el Colegio Médico Dominicano (CMD) contra las ARS y las AFP, manifestó que la idea del Ejecutivo es una afrenta a todas las personas que salieron a las calles para que las autoridades asignen los recursos que le corresponden por ley a la referida cartera estatal.



De su lado, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció ayer que defenderá el 4% del PIB, que constitucionalmente está destinado a la educación, y rechazará los intentos del presidente Luis Abinader de reducirlo.



El organismo instruyó a sus legisladores a que se marchen del Congreso Nacional en cualquier discusión del presupuesto hasta tanto no se retire esa propuesta de reducir el monto de educación.

Asegura que el 4 % no está en discusión

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró ayer que el 4 % asignado al Ministerio de Educación es un tema que no está en discusión. Paliza afirmó que ningún gobierno en la historia de República Dominicana ha invertido más en educación anualmente como lo ha hecho el gobierno del presidente Luis Abinader. Manifestó que mientras el gobierno del presidente Fernández negaba que el 4% fuera una necesidad y el del presidente Danilo Medina nunca invirtió más del 3.6% del PIB en educación, este gobierno en los dos últimos años ha invertido la mayor cantidad de recursos nunca antes visto en materia de educación. El funcionario expresó que para tranquilidad del pueblo dominicano y de toda la comunidad educativa, el 4% no está en cuestión y reiteró que este gobierno y el Partido Revolucionario Moderno han sido de los principales propulsores para que fuera hoy una realidad. El presupuesto reformulado contempla una disminución a las apropiaciones de gastos a varios ministerios, por un monto total de RD$14,871,761,157 con la finalidad de traspasar esas partidas a varias instituciones del gobierno. El Ministerio de Educación encabeza el listado de ese recorte.