El reloj empieza a marcar que el tiempo para inaugurar obas de infraestructura de cara a las elecciones de 2024, se achica. Es un reto porque uno de los discursos de ataque de la oposición al gobierno de Luis Abinader es que no tiene obras que exhibir en lo que lleva de gestión.



Conforme establece el párrafo sexto del artículo 210 de la Ley 20/23 del Régimen Electoral, está prohibido durante los cuarenta días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y sesenta días anteriores a la fecha de las votaciones presidenciales y congresuales, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el Gobierno central y las alcaldías.



Es decir, en enero de 2024 hasta el 17 de febrero de ese mismo año el gobierno no podrá hacer actos de inauguración. Solo tendrá un plazo de un mes para hacer nuevas inauguraciones a partir del 17 de febrero hasta el 19 de marzo, pues las elecciones presidenciales se celebran el 19 de mayo del próximo año.



El párrafo tres de ese mismo artículo establece que no podrán ser aumentados ni los beneficiarios ni los montos asignados a los programas de asistencia social que desarrolla el Gobierno. En el octavo numeral, instruye que la administración pública central, a las entidades públicas autónomas y descentralizadas y las alcaldías, se abstendrán de realizar programas de apoyo social o comunitario extraordinarios durante la campaña.



El gobierno del presidente Luis Abinader tiene en agenda importantes obras que habría que ver si tendrá tiempo de inaugurar en el plazo que establece la ley, como el Monorriel de Santiago, varias ampliaciones de autopistas y la verja doble perimetral, muro, en la frontera entre la República Dominicana y Haití.



Ayer, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, informó que este año el gobernante entregará tres extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en las provincias Peravia, Azua y Hato Mayor. Sostuvo que en el caso de Peravia la construcción ya está en la fase final.



“La oposición va a quedar mal porque este año vamos a entregar tres extensiones de la UASD por un costo que va desde los 700 millones de pesos hasta 900 millones”, reveló entrevistado en el programa Buenas Noches Buena Suerte, que se transmite por CDN-Radio.



Uno de los temas que es foco de crítica por parte de la oposición a la gestión de Abinader es que supuestamente tiene pocas obras de infraestructuras para mostrar. De hecho, el pasado domingo, Leonel Fernández, contrincante de Abinader, volvió a cuestionar al gobernante por ese tema.



“Hay una fuerte crítica colectiva por un gobierno que no ha cumplido su palabra, un gobierno que da picazo, pero que no construye nada, y por eso la gente está contando cada día para que cuando llegue mayo decirles e’ pa’ fuera que van”, expresó en un acto político en Baní.



Reelección en actos públicos



De acuerdo con el artículo 209 de la ley 20/23, la promoción de candidaturas en las actividades públicas está prohibida. Sin embargo, constantemente, los actos oficiales que encabeza el presidente Abinader las consignas a favor de su repostulación no faltan. Hasta el momento el presidente de la República no ha dicho se presentará a la reelección por otro periodo gubernamental a partir del 2024.



“La celebración de los actos públicos realizados por las entidades estatales no podrá servir de escenario para la promoción de cualquiera de los candidatos postulados por los partidos, agrupaciones o movimientos políticos a las elecciones”, reza el referido artículo.

Presidente asegura no usará recursos campaña

La pasada semana, el presidente Abinader dio garantías de que no usará los recursos del Estado para provecho político de su partido. “Tradicionalmente en el país, cuando se acercan elecciones, pues el Gobierno se flexibiliza, pero yo quiero advertir aquí que en este cargo, en este gobierno, se va a hacer lo contrario. Las instituciones y el Gobierno vamos a estar más atentos para que en estos momentos se garantice en mucho mayor medida la transparencia, el control y las auditorías”, afirmó en un acto en el que estaba la mayoría de los funcionarios de la administración pública. “La transparencia es fundamental, esencial, es la mejor política que se puede hacer. Que eso quede muy claro en cada una de las instituciones públicas.



La mejor política que se puede hacer es la transparencia”, subrayó el mandatario. En tanto, desde la sociedad civil, Participación Ciudadana ya activó el observatorio del gasto público de cara a las elecciones de 2024. Ese movimiento no partidista da un seguimiento estricto al tema del aumento del gasto en publicidad que suelen hacer las instituciones públicas en tiempos de campaña electoral. La información la ofreció Leidy Blanco, miembro del directorio y de análisis político de la entidad.