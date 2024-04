El presidente Luis Abinader invitó a la sociedad a unirse con el objetivo de impedir que se sigan destruyendo los bosques de la República Dominicana, con el alegato de que si no se conservan los recursos naturales, no habrá desarrollo económico en el país.



El mandatario lanzó la invitación durante la presentación del programa “República Dominicana 30×30”, que ejecuta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.



Abinader manifestó que este plan será una guía y un compromiso del Gobierno, para consolidar los recursos naturales y salvarlos.



Dijo que de otro modo no habría nada que presentar a los turistas, y nuestras fuentes de agua para la agricultura y otros fines desaparecerían.



La presentación de “República Dominicana 30×30”, fue realizada por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton.



El funcionario afirmó que con esto se busca conservar y gestionar el 30 % de la superficie terrestre y marina bajo la categoría de áreas protegidas y otros mecanismos de protección, conforme el Marco Global para la Biodiversidad.



Esta iniciativa se apoya en la tecnología, el conocimiento y la gestión de datos para que la República Dominicana logre una protección efectiva del 30 % de sus océanos, tierras y ecosistemas.



La idea es garantizar la biodiversidad, preservar los recursos naturales y mitigar impactos del cambio climático.



El ministro Ceara Hatton invitó a funcionarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil a asumir un compromiso total con la iniciativa.



También solicitó a los organismos de cooperación apoyar la estrategia.



“Ahora el desafío es crear las condiciones para que se ejecute y la República Dominicana pueda ver resultados que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los dominicanos”, dijo Ceara Hatton.



Objetivos



Entre los objetivos de la iniciativa figuran: reforzar la gestión de áreas protegidas y expandir su superficie, asegurar prácticas sostenibles en pesca y agricultura, fortalecer y diversificar el acceso a instrumentos financieros.



De igual modo, promover un turismo sostenible y generar mecanismos de gobernanza y regulatorios acertados.



Otro objetivo es fortalecer la capacitación y sensibilización de las comunidades y los sectores económicos; la inversión de recursos económicos y la definición de un plan para una gestión efectiva de todas las áreas protegidas.



En la actividad, se presentó la estructura organizativa que operativiza y gestiona el financiamiento que pondrá en ejecución todos los mecanismos y acciones tendentes a cumplir con la meta. Esta estructura se compone de varios frentes de trabajo, que incluyen, el espacio terrestre y marino, normativas, finanzas, cambio climático y gestión de la cultura de transformación.



República Dominicana tiene bajo el criterio de protección el 26 % de su territorio terrestre, por lo que aumentarlo a 30 % será viable según afirmó Luis Abinader.



En cuanto a la superficie marina, la presentación indica que quedan importantes desafíos, debido a que es la parte más extensa del territorio y solo cuenta con un aproximado 11 % de superficie protegida.



En ese sentido, el Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos trabaja en conservar áreas oceánicas de gran tamaño, buscando duplicar la superficie protegida marina.

El Gobierno no es el único responsable

El presidente Luis Abinader manifestó que “República Dominicana 30×30”, es un plan que se ejecutará con disciplina, pasión y decisión y que hay que incorporar a la sociedad dominicana al programa para trabajar con cada sector.



“Tenemos que impedir que se sigan destruyendo los bosques. Hay que unir a toda la sociedad con este objetivo”, sostuvo el mandatario.



El presidente dijo que el Gobierno es el principal responsable, pero no es el único.



“Debemos involucrar a todos los sectores para hacer entender que si no cuidamos nuestros recursos no vamos a sobrevivir como país”, expresó.



El viceministerio de Cambio Climático trabaja activamente para la conservación y con el objetivo de reducir la vulnerabilidad del país frente al calentamiento global.



El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país cuenta con 131 unidades de conservación, clasificadas en seis categorías y trece subcategorías de manejo alineadas a las definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).



En el acto estuvieron presentes, la vicepresidenta, Raquel Peña; el ministro de Agricultura, Limber Cruz; y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa.