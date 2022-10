Email it

El presidente Luis Abinader encabezó ayer la tercera versión del Premio Anual al Envejeciente que reconoce la labor, dedicación y altruismo, en la cual distinguido el gestor cultural, escritor y productor, Freddy Ginebra, quien con su forma jocosa de ver la vida conquistó a todos los presentes con sus bromas.

El acto, que tuvo lugar en Salón Las Cariátides del Palacio Nacional fue el escenario en el que el director del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), José García Ramírez, informó que, en dos años de gestión, la institución ha logrado impactar positivamente y mejorar la calidad de vida de más de 510 mil adultos mayores, los cuales recibieron más de 8.8 millones de servicios.

Indicó, en ese sentido, que estas metas se alcanzaron con una inversión de más de 2 mil 112 millones de pesos y que además se hicieron gestiones de acogida, educación, cultura y recreación, gestión de salud, de alimentación, legal, social y gestión económica, entre otras.

La entrega del premio, forma parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Persona de Edad y el Día Nacional de la Persona Envejeciente, que consta de dos categorías: «Protector de la Persona Envejeciente”, que en esta ocasión reconoció al Hogar de Ancianos San Francisco de Asís y «Adulto Mayor del Año”, que distinguió a Ginebra.

“Usted es el viejo del año”

Tras recibir el reconocimiento, Freddy Ginebra relató de forma jocosa y con mucha emoción la forma en que recibió la noticia de cómo había sido escogido para este galardón.

“El lunes me llamaron, usted ganó, usted es el viejo del año. Yo no sabía qué hacer y llegué a mi casa un poco cabizbajo y le dije ya se está notando Ligia, si me dan un premio por viejo es que ya se está notando”, bromeó en reiteradas ocasiones sobre la edad, mientras conquistaba el aplauso y las risas de todos los presentes y las carcajadas del presidente Luis Abinader, la primera dama Raquel Arbaje y la vicepresidenta Raquel Peña.

Mientras que, la Madre Superiora del Hogar de Ancianos, San Francisco de Asís, Sor Eugenia López, expresó su agradecimiento al presidente Abinader, a quien dijo se ha sentido cercano y solidaria con el Hogar y los funcionarios del Gobierno que han hecho posible este reconocimiento y premiación.

«Doy las gracias también a nuestros envejecientes, ellos son la razón de nuestro servicio y entrega y como nos recuerda el papa Francisco, son la memoria de nuestros pueblos y la sabiduría de la vida. Este reconocimiento nos compromete como persona y como institución a buscar siempre nuevos métodos y formas de servicio que favorezcan la vida, la seguridad, la integridad de nuestros mayores”, dijo.

Se pone en valor los aportes de los envejecientes

En la emotiva ceremonia, el presidente Luis Abinader expresó que este es un momento muy especial en el que se pone en valor los aportes de los más veteranos, a través del reconocimiento a un adulto mayor que ha mostrado su amor por la vida, participando en la sociedad y compartiendo su valiosa experiencia con las nuevas generaciones.

“Es para mí un honor otorgar este premio “Adulto Mayor del Año” al señor Freddy Ginebra, y al Hogar San Francisco de Asís como “Protector de la Persona Envejeciente”.

El mandatario aseguró que el Gobierno continúa en procura de la protección y promoción de los derechos, las libertades fundamentales y la dignidad de las personas mayores, mediante la adopción de las leyes y reglamentos correspondientes.

Una fecha cargada de simbolismo y respeto

En el discurso pronunciado en el acto, el presidente Abinader sostuvo que el Día Internacional de la Persona de Edad y el Día Nacional de la Persona Envejeciente, constituye “una fecha cargada de simbolismo y respeto hacia los hombres y mujeres del país que más experiencia acumulan, y cuyo ejemplo sirve como inspiración a generaciones y generaciones de dominicanos que hoy hacemos patria gracias a su legado”.

“Estamos dirigiendo nuestros esfuerzos a darles la dignidad que se merecen, para que vivan sin mayores preocupaciones, viendo cómo crece su esperanza de vida; llegando a entender que el envejecer es un proceso maravilloso de nuestra propia evolución como personas”, expresó.

