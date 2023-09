El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, aseguró ayer que en caso de que algún funcionario tome licencia para dedicarse a la campaña para la reelección del presidente Luis Abinader, el Gobierno y el Partido Revolucionario Moderno cuentan con personas capacitadas para ocupar los puestos.



Tras reiterar que todos los funcionarios que decidan participar en la campaña deben tomar una pausa en sus funciones de Estado, Figueroa afirmó que es fundamental superar la idea de que solo hay una persona adecuada para cada posición y que, en este caso, existen funcionarios de primera y segunda línea con habilidades extraordinarias que pueden asumir diferentes responsabilidades.



Durante su participación en el programa de televisión “Despierta con CDN”, Figueroa enfatizó que la medida de que los funcionarios tomen licencia para los actos proselitistas, busca establecer un precedente ético en el país y garantizar la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones gubernamentales. “Todos estamos conscientes de que aquellos funcionarios que tengan responsabilidad en la campaña tienen que hacer una parte, pedir esa licencia”, expresó.



El vocero de la Presidencia destacó que esta medida es respaldada tanto por el presidente Luis Abinader como por el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, y enfatizó que va más allá de lo que exige la ley, basándose en principios de ética pública.



El presidente Luis Abinader ha expresado sus intenciones de ir por la reelección en los comicios de 2024, pero antes de esto el mandatario y el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, habían dejado claro que todo funcionario que decida unirse a la campaña de cara a las elecciones del próximo año deben tomar una pausa en sus funciones de Estado.



Abiertos en “La Semanal”



Ante la prohibición de preguntas políticas en la rueda de prensa semanal del Gobierno, conocida como “La Semanal”, que se realiza los lunes en el Palacio Nacional, Homero Figueroa aclaró que no se trata de una prohibición en sí, sino de una medida destinada a mantener la separación entre los asuntos gubernamentales y la campaña política.



Figueroa explicó que los temas que se tratan en “La Semanal” son asuntos de gobierno de interés para la población y que no deben vincularse con la campaña política. En ese sentido, enfatizó la importancia de respetar la institucionalidad del Estado y la diferencia entre el presidente de la República en funciones y el candidato presidencial.



“Cada uno tiene su escenario, y en el escenario de uno no puede entrar el otro. Se hizo esa sugerencia para pedir la colaboración de los miembros de la prensa para que todos seamos respetuosos de la institucionalidad que delimita los campos del presidente y del candidato”, afirmó Figueroa.



El vocero de la Presidencia destacó que esta es la primera vez que desde la Presidencia de la República se hace una clara conciencia de la necesidad de un ejercicio respetuoso de la institucionalidad.



A pesar de la restricción en torno a las preguntas políticas, Figueroa aclaró que los periodistas pueden formular preguntas sobre otros temas, siempre y cuando estén relacionados con los asuntos del gobierno. Señaló que el propósito de “La Semanal” es informar y educar al país sobre las acciones gubernamentales que se están tomando.

Sobre contratación de lobista de exministro

En relación con la supuesta contratación del lobista Connie Mack IV por parte del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que está imputado en el presunto entramado de corrupción de la Operación Calamar, Figueroa advirtió que el Gobierno maneja todas las informaciones y está comprometido con garantizar la gobernabilidad, estabilidad y paz social en la República Dominicana.



“Queremos cuidar la imagen de la República Dominicana, porque hemos visto una arista internacional negativa donde un congresista internacional toca un tema de carácter nacional que los dominicanos estamos manejando y que los dominicanos tenemos que resolver”, subrayó Figueroa.



Figueroa también se refirió a la reciente remoción de al menos seis funcionarios, incluidas dos ministras de la Juventud, tras escándalos, y señaló que esta acción representa un cambio importante en la tradición política dominicana.



El vocero de la Presidencia destacó, además, que la tradición solía ser de “sordera” ante los reclamos de la población, pero ahora, en esta administración, se busca poner fin a esa costumbre y promover la responsabilidad pública.