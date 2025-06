El comandante Delio Gómez Ochoa, único sobreviviente de la expedición del 14 de junio de 1959, señaló que, a pesar del inmenso valor y de la convicción de los revolucionarios, la falta de una preparación adecuada y una organización deficiente fueron factores clave que sellaron el destino de la expedición.



Durante una entrevista exclusiva a elCaribe, Gómez Ochoa, explicó que el ideal de liberar al pueblo dominicano del régimen de Trujillo era la fuerza motriz de los expedicionarios, inspirados por el espíritu de la Revolución Cubana y la visión de una reforma agraria y la organización de la clase obrera y campesina. Sin embargo, la realidad en el terreno fue desalentadora. Lamentó que, de los miles de hombres que pasaron por el entrenamiento, pocos lograron la calidad de un verdadero soldado.



“No caminaban bien, no se organizaban bien, no se levantaban a las cinco de la mañana para hacer ejercicio”, manifestó, lo que destaca una marcada carencia de disciplina y habilidades militares básicas.



Un punto crucial que destacó Gómez Ochoa, fue la limitada participación cubana en el entrenamiento de los reclutas dominicanos. Dijo que contrario a lo que podría pensarse, los entrenadores cubanos, por órdenes de Fidel Castro, no tenían acceso irrestricto al campamento principal, y solo un puñado de instructores extranjeros (dos españoles y dos estadounidenses veteranos de la Guerra de Corea) estaban a cargo de la formación. Esta restricción impidió una instrucción más rigurosa y adaptada a las necesidades del combate.



Dispersión de los expedicionarios



Los desembarcos, tanto por mar como por aire, se convirtieron en un caos. Gómez Ochoa recordó la dispersión de su propio contingente aéreo, donde de 54 hombres, solo 20 lograron permanecer juntos tras un aterrizaje fortuito en el aeropuerto de Constanza.



Agregó que la falta de un plan claro para reagrupar a los combatientes y la inexperiencia de muchos llevaron a que las expediciones fueran diezmadas poco después de tocar suelo dominicano.



La visión histórica del comandante Gómez Ochoa, líder del IV Frente Oriental “Simón Bolívar” en 1958 durante la Revolución Cubana, radica en que el éxito de una empresa de tal magnitud no solo requiere valentía e idealismo revolucionario, sino también una planificación meticulosa, preparación rigurosa y una organización férrea. En su testimonio destacó la complejidad de los eventos históricos y la necesidad de una evaluación crítica que vaya más allá del heroísmo individual.



Democracia, educación y trabajo



A sus casi 96 años y con la sabiduría que le otorgan décadas de lucha y observación, Gómez Ochoa hizo un llamado a la sociedad dominicana a evitar la violencia y la aparición de nuevos “Trujillos”.



“El campo dominicano vivía bajo un abuso constante y se encontraba en una situación desoladora, marcada por el hambre y la miseria”, afirmó Gómez Ochoa, refiriéndose a la tiranía de Trujillo.



Resaltó la importancia de buscar siempre el camino de la democracia representativa, un sistema que permita al pueblo ser el verdadero protagonista de su destino. Instó a los jóvenes a explorar todas las vías posibles para resolver los problemas de la nación sin recurrir a la violencia. En el momento de tensión, como la situación actual en la frontera con Haití, el comandante también hizo un llamado a la cordura, pidiendo que se maneje la situación con sensibilidad y humanismo hacia ambos pueblos.



Manifestó que el pueblo haitiano, al igual que el dominicano, tiene el potencial de ser un pueblo trabajador si se le brindan las herramientas de educación y organización necesarias.



Delio Gómez Ochoa recalcó que el desarrollo de un pueblo se logra a través del trabajo arduo, la educación templada y una organización eficiente.



Para él, estas son las bases para que cualquier nación, especialmente las menos desarrolladas, pueda alcanzar su máximo potencial. Enfatizó en que las grandes transformaciones se consiguen con la dignidad, el esfuerzo y la inteligencia de sus ciudadanos.



Delio Gómez Ochoa, nació en Holguín, Cuba, el 16 de septiembre de 1929, es un exmilitar cubano y Héroe Nacional de República Dominicana.



El exmilitar cubano luchó contra la dictadura de Fulgencio Batista, uniéndose al Ejército Rebelde en Sierra Maestra en 1957. Fundó el IV Frente Oriental “Simón Bolívar”.

Expedición 14 de Junio en la historia de RD

Durante la entrevista Gómez Ochoa estuvo acompañado por el historiador Eliades Acosta Matos, quien destacó la importancia de las expediciones del 14 y 20 de junio de 1959 (conocidas abreviadamente como “14 de Junio”) para la República Dominicana, especialmente en la lucha antitrujillista. Consideró un privilegio contar con el testimonio de protagonistas como Delio Gómez Ochoa, quien fue asesor principal de la expedición y logró sobrevivir a pesar de las torturas y el encarcelamiento. Acosta Matos señaló que el pueblo dominicano tiene un conocimiento considerable sobre estas expediciones, ya que marcaron un hito en la historia del país y sirvieron de inspiración para movimientos como la agrupación política “14 de Junio”. Esto se debe, en parte, a que se ha venido haciendo justicia histórica, reconociendo el valor, el desprendimiento, la humildad y el sacrificio de los 198 expedicionarios, que incluían cubanos, estadounidenses, nicaragüenses, venezolanos y españoles. Aunque este reconocimiento es importante, el historiador subraya que el conocimiento actual es aún insuficiente. Sostiene que la historia nacional, incluyendo este episodio, no siempre se enseña con la profundidad requerida.