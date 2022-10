Máximo Zaldívar, director para América Latina de IFES, dice RD debe aprender de elecciones pasadas

La República Dominicana está ante el reto de hacer algunos ajustes de cosas que se aprendieron en las elecciones pasadas y por tanto, está en manos de los legisladores otorgarle a la autoridad electoral del país las leyes electorales modificadas para que se puedan implementar y así perfeccionar los procesos comiciales de 2024.



El planteamiento viene de parte del director para América Latina de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés), Máximo Zaldívar, quien consideró como importante que los congresistas dominicanos pongan interés en el tema de las legislaciones que norman y regulan los procesos eleccionarios, ya que estas deben sufrir cambios, debido a que los certámenes electorales pasados se vieron incidentados por los múltiples entuertos que estas contienen.



“Yo creo que esto es muy importante porque un órgano electoral tiene sus limitaciones. No solo depende del presupuesto que va a emanar pues del Congreso, que es el presupuesto electoral que se le va a otorgar al ente electoral, pero también necesita las facultades para poder hacer su trabajo y convertirse en ese verdadero árbitro electoral en el país”, sostiene durante una entrevista especial que concedió a elCaribe en el marco de su participación en el Encuentro Regional 2022 que organizó el Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP).



Modificadas a tiempo



Para Zaldívar, se hace muy peligroso que se hagan reformas electorales a poco tiempo de las elecciones, por lo que apostó al trabajo de los legisladores para que estos pongan como prioridad la aprobación de las leyes para que la Junta Central Electoral pueda hacer su trabajo.



“La Junta Central Electoral, tanto como el Tribunal Superior Electoral, son excelentes entidades. Trabajan muy bien y coordinado uno con el otro y se ha avanzado mucho en sus procesos de modernización en materia de tecnología, en materia de comunicación y educación del votante y cívica, y yo creo que es cuestión de que tengan a mano la legislación a tiempo, porque también es muy peligroso que se le otorgue una legislación muy cercano al proceso electoral donde las autoridades electorales no tendrán tiempo de implementarlas”, refiere.



Considera, asimismo, que además de poder implementarlas adecuadamente, el ciudadano tiene que conocer cuáles son esos cambios que se van a hacer para entender el proceso.



“Entonces, mientras esa legislación esté más pronto posible, creo que es mejor. Tenemos el caso de Honduras. Las elecciones allí fueron en noviembre del año pasado, las presidenciales, y la nueva ley electoral la emitió el congreso en agosto. Imagínese, tan cercano al proceso electoral, fue muy complicado allá para también ambas entidades, para que el Consejo Nacional Electoral y el Tribual de Justicia Electoral, pudieran acoplarse a esa nueva legislación electoral”, señala.



Hay que fortalecer y no atacar los órganos electorales



Durante el conversatorio con este diario, el director para América Latina de IFES tocó un tema que para la organización es de preocupación en los últimos tiempos. Se trata de los ataques y campañas de descrédito que hay contra los entes electorales.



“Yo creo que es muy importante fortalecer la autonomía e independencia de los órganos electorales que por sí, es un principio básico de una democracia electoral. Lastimosamente hemos visto cómo ahora hay una tendencia de atacar al órgano electoral. Lo hemos visto en México con el presidente López Obrador (…), lo hemos estado viendo en Brasil y lo vemos en otros casos como en Perú también”, señala.



Sobre el particular dice que hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque esos ataques provienen, casi en su mayoría, de personas que, en su momento, han sido legitimados por esos mismos órganos electorales que hoy critican.



“Entonces, yo creo que hay que reforzar en vez de criticar y atacar a los órganos electorales. Hay que preservar esa independencia y autonomía y que estén fuera de cualquier injerencia política que pueda ponerlo en tela de duda. De nada sirve tener un proceso electoral bien organizado cuando se siembra duda en la ciudadanía porque el órgano electoral lo que tiene que generar es eso confianza”, apunta.



Al hablar sobre el caso de la República Dominicana, Zaldívar resaltó la consolidación de la democracia del país que, para él, es ejemplar en muchos sentidos en las diferentes etapas de la historia democrática y política.



“La República Dominicana tiene una democracia muy consolidada, ejemplar en muchos sentidos para la región, y su sistema electoral siempre ha sido muy fuerte y ha sido manejado por personas muy importantes y muy capaces de hacerlo. De hecho, el órgano electoral de la República Dominicana, si vemos históricamente, es el más antiguo de América Latina”, comenta.

Está en sus planes apoyar al país en 2024

Máximo Zaldívar, es oriundo de El Salvador y tiene más de 20 años de experiencia en asuntos de fortalecimiento democrático, específicamente en afianzamiento de la democracia multipartidaria, asistencia técnica electoral, asistencia técnica parlamentaria, gobernabilidad local, transparencia, fortalecimiento de la sociedad civil y el Estado de derecho. Desde mayo de 2021 funge como director regional de IFES. Actualmente, tiene varios proyectos en países de Centroamérica como Guatemala, Honduras y El Salvador. También en el Caribe en Guyana y dice que dentro de sus planes en el próximo año está conseguir un nuevo proyecto en el país y poder apoyar el proceso electoral del 2024.