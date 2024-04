El ministro administrativo de la Presidencia interino, Igor Rodríguez, exhortó ayer a los partidos políticos a no dañar el proceso democrático electoral y actuar de manera responsable.



Dijo que la oposición política tiene que jugar su papel y que si esta tiene pruebas de denuncias de delitos electorales, las entregue a los organismos competentes.



El funcionario reaccionó ante el anuncio de la alianza Rescate RD, de que acudirá a la Organización de Estados Americanos (OEA) a denunciar con pruebas las supuestas irregularidades ocurridas durante los pasados comicios.



“Es importante recordarle a todos los actores del sistema que tenemos una responsabilidad de darle a la población la mayor credibilidad en estos procesos, actuar correctamente y con responsabilidad ante las cosas y no dañar un proceso democrático”, sostuvo.



Asimismo, calificó de “actos de irresponsabilidad” de los liderazgos políticos las denuncias “alegres”, que no tengan fundamentos ni pruebas, lo que a su juicio tiene una consecuencia sobre el peso de lo que deben cuidar como un tesoro, que es la democracia.



“Siento que vamos muy bien en la tranquilidad que debería desarrollarse una campaña política, y aspectos de una naturaleza que alteren sin fundamento, insisto, es una irresponsabilidad”, destacó.



Rodríguez precisó que el PRM no tiene necesidad de comprar cédulas, ya que su principal candidato, el presidente Luis Abinader, goza con buena preferencia del electorado. En ese sentido, augura que este 19 de mayo el mandatario ganará los comicios en primera vuelta a las 12:00 del mediodía.



“Si miramos el posicionamiento que hoy tiene el presidente Luis Abinader en el electorado (…), en el PRM no existe la necesidad (de comprar cédulas)”, afirmó el servidor del Estado.