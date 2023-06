Santo Domingo, RD.- DGII 360 es el programa televisivo institucional de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que tiene el objetivo de fomentar el cambio hacia una ciudadanía fiscalmente responsable mediante la educación tributaria y que este 2023 cumple su primer aniversario.

La celebración estuvo encabezada por Luis Valdez Veras, director general de la DGII, quien señala que el programa está relacionado al primer eje del Plan Estratégico Institucional 2021-2024 de acercar la administración tributaria al contribuyente a través de acciones de educación tributaria y concienciación social para promover la formación en valores asociados al cumplimiento voluntario y la responsabilidad del ciudadano.

“Cuando nos planteamos crear un programa de educación tributaria fue con la idea de que nuestros técnicos explicaran los procesos, procedimientos, los pasos para formalizarse, cómo emprender en un negocio, acogerse al Régimen Simplificado de Tributación (RST) y el funcionamiento de la Facturación Electrónica”, sostuvo Valdez Veras, durante el encuentro al que asistieron ejecutivos de los medios de comunicación, periodistas, comunicadores y funcionarios de la DGII.

El president de la institución tributaria dijo sentirse satisfecho por el gran trabajo que realizan todas las áreas de la institución junto al Departamento de Educación Tributaria y agregó que los temas tributarios que se emiten en el programa DGII 360 tienen una importancia capital para la población.

“Uno de los graves problemas de los contribuyentes con la DGII es por el desconocimiento a los procedimientos. Esto provoca que ellos falten a sus obligaciones tributarias. Pero la misión principal del programa DGII 360 es corregir esos problemas”, manifestó Valdez Veras.

El Director General felicitó a la Gerencia de Comunicación Estratégica y demás áreas de la institución que hacen posible el espacio televisivo que cada semana se transmite a través de Color Visión (sábados 8:00 – 9:00 am), CTT (sábados 8:00 – 9:00 am), CERTV canal 4 (9:00 – 10:00 am), Sur TV canal 57 (9:00 – 10:00 am) y Nuevo Diario TV (lunes 4:00 a 5:00 pm).

Este espacio es producido por la Gerencia de Comunicación Estratégica de la DGII a cargo de Carlos Reyes con el apoyo de las áreas técnicas de la institución. Es conducido por Marleny Hernández, encargada del Departamento de Relaciones Públicas y vocera institucional; y como copresentadores tiene a Raysa Bonilla, encargada de la Sección de Fortalecimiento Institucional; Ana Jiménez, especialista de la Sección Análisis y Desarrollo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC); y Federico Villanueva, coordinador de Recursos Didácticos del Departamento de Educación Tributaria.

El próximo 26 de junio, DGII 360 cumple su primer aniversario de transmisión ininterrumpida, con la participación de las principales autoridades de la institución e invitados especiales como el director general de Aduanas (DGA), Eduardo Sanz Lovatón y el presidente de la Asociación Nacional de jóvenes Empresariales (ANJE), Jaime Senior, así como con facilitadores de la Red de Especialistas Tributarios y Educadores (RETRIBUYE) y colaboradores.

DGII 360 se ha convertido en un referente para la difusión de la cultura tributaria en la República Dominicana, destacando la alta calidad de sus contenidos y el equipo de profesionales que integran el programa.