La comisión especial de diputados que investigó las irregularidades entre los miembros de la Cámara de Cuentas (CC) se reunirá este lunes con el objetivo de firmar el informe que acusa de faltas graves al pleno del órgano auditor, para luego ser presentado ante el pleno de la Cámara Baja.



Ofreció la información el diputado Rogelio A. Genao Lanza, presidente del equipo investigador, tras llegar del Departamento de Comisiones de esa ala congresual y revelar que el tan esperado documento ya está listo.



“Estamos convocando a la comisión para el lunes para la firma del informe, y ya ahí será público para el debate y conocimiento de toda la sociedad y el pleno de la Cámara de Diputados”, sostuvo.



Asimismo, adelantó que para presentar la pieza ante el hemiciclo bastaría con la firma de la mayoría del quórum que votó en la última reunión que sostuvo la comisión el pasado 24 de mayo. Recordó que ese sábado asistieron al encuentro 11 miembros de los 17 integrantes de la comitiva, y que nueve votaron a favor del documento, por lo que afirmó que en está ocasión seis firmas serían suficientes. “Con seis firmas mínimo se puede presentar, pero entendemos que va a reunir más de la mitad necesaria, va a tener más de diez firmas”, sostuvo.



Ante juicio político, legisladores difieren con tiempo nuevo pleno CC



Aunque los presidentes del Senado y la comisión investigadora han fijado su posición en relación a una eventual destitución de los cinco titulares del órgano fiscalizador, no se detiene la confusión en el Congreso en la interpretación de la Constitución y el reglamento de aplicación de la Ley 10-04.



Se pronunciaron al respecto Pedro Martínez (AP), Tobías Crespo (FP), Abel Lora (PLD) y Juan D. Rodríguez (FA).



Martínez indicó que la Constitución no especifica cuándo debe iniciar un nuevo pleno de la Cámara de Cuentas, sino que durará por un periodo de cuatro años. “Por tanto aprecio que si se elige una nueva Cámara de Cuentas, será por cuatro años”, ponderó el legislador.



Tobías Crespo también es partidario de que un nuevo pleno debe durar esos años, posición que comparte el diputado Abel Lora. “El Gobierno perdió la batalla porque no tiene los votos, la sociedad sabe qué hay detrás de eso: que es poner una CC para los próximos cuatro años, porque van a perder las elecciones”, acusó Crespo. Sin embargo, Juan D. Restituyo difiere de sus colegas, al entender que el pleno entrante sería para completar el período del saliente.

El informe acusa al Pleno de ocultar auditorías

El informe que presentará la comisión especial integrada por 17 diputados acusa al pleno del órgano fiscalizador de ocultar auditorías, alterar actas, nombrar personal de forma irregular, enviar informes incorrectos al Congreso Nacional, así como otras anomalías. Así lo indicó hace unos días el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Tras esta declaración dos miembros del bufete directivo de la CC negaran la acusación.