Email it

ANJE destaca la importancia del estudio “Voto Joven y su Impacto en la Democracia Dominicana”

En un nuevo estudio titulado “Voto Joven y su Impacto en la Democracia Dominicana”, publicado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), los directivos de la entidad empresarial revelaron hallazgos significativos sobre las preocupaciones de los jóvenes en República Dominicana.



En este sentido, la directora ejecutiva de ANJE, Sol Disla, declaró que la inseguridad ciudadana, la educación y la salud son los tres principales problemas que más inquietan a los jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 35 años, de acuerdo con el informe, que abarcó un período de tres meses y utilizó una variedad de métodos de recolección de datos.



Disla puntualizó que la investigación permitió identificar oportunidades para abordar los problemas estructurales que los jóvenes desean resolver en el corto y largo plazo. De esta manera, dijo que se busca que estos temas sean parte fundamental de la conversación y la narrativa en la sociedad.



Las declaraciones de la líder empresarial se realizaron durante una entrevista en el programa “Despierta con CDN”, en la que también participaron Jaime Senior, presidente de ANJE, y Boris de León Reyes, vocal de la entidad que agrupa a los jóvenes empresarios del país.



Disla señaló que decidieron llevar a cabo este estudio debido a que es la primera vez que se realiza una investigación de esta magnitud, tanto para ANJE como para el resto de la sociedad dominicana, ya que hasta el momento no se había realizado un estudio con un nivel de profundidad similar.



Además, destacó que la importancia del estudio reside en que refleja la perspectiva de todos los tipos de jóvenes representados en la República Dominicana.



Metodología



La investigación involucró a 1,633 jóvenes de la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago, con edades comprendidas entre los 18 y 35 años, según lo estipulado en la Ley de Juventud. Se abarcó todas las circunscripciones de cada una de las demarcaciones.



El estudio utilizó una metodología que incluyó encuestas en línea, encuestas físicas y grupos focales, lo que permitió obtener información de distintos niveles y no solo respuestas cerradas de sí o no. Asimismo, se buscó obtener valoraciones cualitativas que enriquecieran el proceso investigativo.



En cuanto al ámbito electoral, Sol Disla sostuvo que desde el año anterior comenzaron a identificar las oportunidades que brinda el año preelectoral para conocer la opinión del joven dominicano sobre la democracia y el proceso electoral.



Los debates electorales



Por su parte, el presidente de ANJE, Jaime Senior, hizo referencia al tema de los debates electorales que organizan en todas las elecciones que se realizan en el país. Señaló que los debates son “el buque insignia” de la organización que dirige y han trabajado en ellos durante más de 30 años para su realización en la República Dominicana.



Aunque reconoció que la cultura del debate político aún está rezagada en el país y que existe timidez en la clase política para participar en estos eventos, destacó que el estudio “Voto joven y su impacto en la democracia dominicana” determinó que un 70% de los jóvenes favorece que los aspirantes a puestos electivos se sometan a debates electorales.



Jaime Senior planteó que como sociedad es necesario exigir a los candidatos presidenciales y a otros cargos electivos que participen de manera proactiva en los debates. Indicó que estos son una forma efectiva de conectar con el votante y permiten que los candidatos presenten propuestas directas para los jóvenes del país.



Boris de León Reyes, vocal de ANJE, corroboró este planteamiento al señalar que uno de los principales hallazgos del estudio reside en la necesidad de conectar a los candidatos a puestos electivos con este segmento de la población tan importante para el sistema político, como lo es la juventud.

Apatía política de los jóvenes

De León Reyes destacó que han identificado que la apatía de los jóvenes hacia la política tiene mucho que ver con los problemas que les aquejan, como el tema de la educación. En ese sentido, expuso que los partidos políticos deben convertirse en entes que promuevan la educación cívica y ciudadana. Sin embargo, señaló que estos esfuerzos no se evidencian en los partidos políticos de República Dominicana. Subrayó que los debates electorales surgen como una necesidad indispensable para conocer quiénes son los candidatos, sus propuestas y políticas públicas, ya que los partidos políticos no están desarrollando esa labor.