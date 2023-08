Email it

Cada año el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos pone a la disposición de solicitantes calificados unas 140,000 visas basadas en el empleo.



Aunque la Visa EB-2 por Interés Nacional es una vía corta y legal para obtener la residencia permanente en Estados Unidos, dirigida a profesionales altamente calificados, pocos dominicanos la solicitan.



Con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para identificar la forma más idónea de establecerse en el país norteamericano, el Instituto de Inmigración y Política (Institute of Immigration and Policy) de Filadelfia, anunció la realización del curso “Cómo vivir y ejercer como profesional en Estados Unidos sin patrocinador”.



Con este programa formativo, la entidad se propone conectar a la población profesional dominicana con una oportunidad para migrar legalmente a los EE.UU.



Uno de sus promotores, el abogado Néstor Saldívar, fue beneficiario el año pasado del visado EB-2, proceso que dice solo tardó 45 días.



“República Dominicana es eminentemente migratoria. Mucha gente está buscando la manera de migrar de alguna manera y esta es una vía legal y está abierta”, dijo.



Sin largas esperas ni contratos



Al destacar los atributos del visado, explica que por ese canal no hay que esperar que un familiar o allegado haga el pedido o que surja un contrato de trabajo, sino que se puede optar a la visa especial por méritos propios y bagaje profesional.



Para acceder al visado, el interesado debe tener una licenciatura y más de cinco años de experiencia progresiva en su campo o títulos avanzados como maestrías o doctorados.



Néstor Saldívar enfatizó sobre la baja participación de los dominicanos en estas solicitudes. Sostuvo que cada país tiene una tasa de un 7 % de cuota a nivel global para poder aplicar a la residencia permanente en los Estados Unidos y República Dominicana se queda por debajo.



El curso “Cómo vivir y ejercer como profesional en Estados Unidos sin patrocinador” está dirigido principalmente a abogados, servidores migratorios, interesados en ejercer en Estados Unidos y para quienes deseen incursionar en el área migratoria.



La capacitación se efectuará el 19 de octubre en las instalaciones de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal, en Santo Domingo.



La jornada formativa incluye conferencias gratuitas en distintas universidades del país, a desarrollarse del 14 al 18 de octubre del presente año.

¿Qué debes saber sobre la solicitud de Visa EB-2?

Los participantes adquirirán conocimientos acerca de la exención de la oferta de trabajo y certificación laboral por interés nacional, la declaración de esfuerzo o proyecto a presentar, las evidencias para sustentar el caso, los formularios, la organización del expediente y envío de la petición, así como el ajuste de estatus y proceso consular para los visados de inmigrante. La capacitación será impartida por Néstor Saldívar y Roberto Burgos, presidente del Instituto de Migración y Política.