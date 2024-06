El Ministerio de Interior y Policía desmintió que esa institución haya autorizado la marcha convocada para este sábado 15, por la diáspora haitiana en el este del país.



El viceministro Juan Manuel Rosario afirmó que el MIP mantiene firme su política migratoria con apego a las normativas vigentes, las cuales prohíben la permanencia de extranjeros al margen de la ley y la Constitución.



Dijo el funcionario que intentar obligar al Estado Dominicano, mediante marchas u otro tipo de protestas, a que no aplique su política migratoria, a que no respete las leyes migratorias es contraproducente para el mantenimiento de la paz social, la seguridad ciudadana o el orden público en la República Dominicana y violarían la Ley No. 285-04 de migración; tal situación reclama al Ministerio de Interior y Policía a implementar el artículo 122, inciso 1 de la Ley de Migración.



Recordó que bajo ningún concepto los extranjeros, ni los nacionales que asuman posición en tal sentido, pueden realizar actividades en el territorio nacional que contravengan, no sólo las normas internas, sino también la tradición del derecho internacional en general.