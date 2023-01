Local en Madrid. La Junta Central Electoral (JCE) está buscando local en Madrid para mudar sus oficinas debido a las limitaciones de espacios que enfrenta para ofrecer el servicio a los dominicanos que viven en la capital española.



En una comunicación que envió en junio del pasado año al entonces cónsul general de la República Dominicana, Tomás Obispo Ogando y al embajador en España, Juan Bolívar Díaz la JCE explica las limitaciones de espacio que tiene la oficina del órgano electoral.



“El espacio que tan gentilmente, nos ha cedido el Consulado General de la República Dominicana en Madrid, lamentablemente se nos ha quedado pequeño para la cantidad de servicios que ofrecemos en esta oficina y para la cantidad de ciudadanos que recibimos diariamente requiriendo dicho servicios”, expresa el documento de la JCE.



Agrega la carta del órgano comicial que un mejor espacio además es necesario para el personal que labora en esas oficinas en Madrid.



En la solicitud de la JCE al consulado en 2022 pidió las gestiones de lugar para la exoneración de los impuestos para la firma del nuevo contrato de alquiler y los permisos que sean necesarios.



La carta, firmada por Luciana Díaz Warden, especifica que el nuevo local estaría ubicado en la Calle Pintor Juan Gris, 5, en Madrid, a solo diez minutos a la sede actual del consulado con una extensión de 199 metros por un monto de 2 mil cien euros al mes.



Según la documentación de la JCE, el nuevo espacio tendría cinco despachos, una sala de reuniones, sala de espera, mini almacén, cocina y dos baños.

El tiempo de arrendamiento sería por diez años, según consta en los documentos de la JCE facilitados al elCaribe.



Se recuerda que el consulado dominicano en Madrid, recibió una orden de desalojo emitida por el ayuntamiento de esa localidad del país europeo. En el local del consultado funcionan también la Dirección de Pasaportes y otras oficinas.



Actualmente, el consulado está ubicado en la céntrica avenida Paseo de la Castellana #128.

El embajador Juan Bolívar Díaz confirmó a elCaribe que existe una disposición que ordena el traslado de la oficina del consulado de la República Dominicana en Madrid por chocar con las normas de condominio.



El diplomático explicó que se trata de un conflicto de normas de condominio que lleva varios años.



De su lado, el cónsul dominicano en Madrid, Miguel Vásquez Peña, afirmó que no tienen orden de desalojo, pero que se aprestan a buscar otro espacio por un asunto de comodidad del personal y los ciudadanos que requieren los servicios.



“A nuestra llegada hemos buscado nuevas y más amplias oficinas, para trasladarnos de manera voluntaria y armónica y ofrecer así mejor servicio a los dominicanos que nos visitan en un buen comportamiento, sana convivencia y buenas costumbres”, dijo en su cuenta de la red social Twitter.



Consulado debe apoyar JCE para alquiler local



Debido a las limitaciones jurídicas por las leyes de Madrid, la JCE está impedida de operar de manera independiente en Madrid. Por tanto, necesita el apoyo legal del consultado dominicano en ese país para realizar los trámites que necesita para poner en operación la oficina de servicio. Con relación al caso del traslado del consulado por una orden local en Madrid, la Cancillería envió una comunicación en la que contradice la afirmado por el embajador Díaz y, por el contrario, afirma que las gestiones de traslado obedecen a la alta demanda de servicios.



Entre las afirmaciones del embajador figuran que el consulado no se defendió con tiempo suficiente. “El Consulado no se defendió a tiempo, debidamente, eso no quiere decir que a lo mejor no se le hubiera pedido de todas formas que se mudaran porque el problema era que había demasiada gente en ese consulado”, dijo el funcionario, al destacar que es una situación que tiene más de cuatro años.