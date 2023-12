La Junta dejó formalmente abierta la campaña para las elecciones de febrero que concluye el jueves 15 de ese mes y de las que participarán 44 organizaciones

El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) emitió ayer la proclama que dejó oficialmente abierta la campaña para las elecciones municipales ordinarias del 18 de febrero de 2024 en las que se escogerá un total de 3 mil 849 cargos.



Son 34 partidos y diez movimientos accidentales que pueden presentar candidaturas para competir por esos cargos municipales. Los tres mil 849 cargos son a razón de 158 alcaldías y el mismo número de vicealcaldías; mil 164 regidores, e igual cantidad de suplentes; 235 directores de distrito y la misma cantidad de subdirectores y 735 vocales de distritos municipales.



La primera disposición de la proclama establece que “el día 18 de febrero se celebrarán las elecciones ordinarias generales para los niveles de alcaldía, regidurías, directores de distritos y vocalías conforme establece el artículo 209 de la Constitución”.



“Se reunirán al efecto en todo el territorio nacional las asambleas electorales, para elegir alcaldes o alcaldesas y vicealcaldes o vicealcaldesas del Distrito Nacional y los alcaldes o alcaldesas y regidores y suplentes de 157 municipios del país, así como los directores o directoras y vocales de 235 distritos municipales”, puntualiza la JCE.



También establece que el periodo de campaña electoral quedó abierto desde ayer y que concluirá el 15 de febrero de 2024 a las doce de la noche conforme a lo establecido en los artículos 165 y 166 de la Ley Electoral 20/23.



La JCE invita a los partidos políticos y candidatos a cumplir con los topes de gastos establecidos por la ley 20/23. Igualmente, refiere que conforme a la ley los candidatos a cargos municipales tendrán que presentar sus programas de gobierno municipal a más tardar en diez días luego de emitida la proclama.



“Durante el periodo de la campaña electoral los partidos y agrupaciones políticas podrán ejercer libremente los derechos consagrados en la ley que les rige y de manera concomitante deberán ejercer sus deberes, las obligaciones y prohibiciones que dicha legislación establece, así como las disposiciones sobre la campaña electoral que sean dictadas por la Junta Central Electoral”, apunta el órgano de elecciones.



Igualmente, la JCE invita a las organizaciones a desarrollar las actividades proselitistas con apego a las normas éticas y las regulaciones de los actos de campaña electoral y los derechos y garantías previstos en la ley del Régimen Electoral 20/23.



Boletas separadas



El órgano comicial también estableció la separación de las boletas. “Se dispone la separación de los niveles de elección en lo que respecta a las votaciones en las elecciones municipales, por tanto, la elección de las autoridades en el ámbito de los municipios, se desprenderá de los votos computados en dicho territorio, con exclusión de los votos emitidos en los distritos municipales que correspondan a este y, por tanto, los votos emitidos en el distrito municipal no serán computados al municipio que corresponda”, puntualiza.



El noveno artículo de la proclama indica que al establecerse la separación de los niveles los electores recibirán dos papeletas para votar.



“Una para la elección conjunta de alcaldes y vicealcaldesas y otra para la elección de regidores y sus suplentes. Por tanto, las y los alcaldes serán escogidos en su propia boleta separados de los regidores y suplentes, los cuales serán escogidos en boletas diferentes”, explica el documento de la JCE.



El citado texto también determina que para realizar el escrutinio los votos serán válidos por nivel.

“En el caso de los regidores los votos para la determinación de los escaños resultarán del conteo de los votos del nivel de regidurías; una vez determinados los escaños ocuparán las posiciones los regidores/as más votados, según los votos preferenciales que reciba cada uno”, explica la JCE.



El órgano electoral establece que los electores de los distritos municipales también recibirán dos boletas.

“Una para la elección conjunta de directores y subdirectores y otra para la elección de vocales; por tanto, las y los directores de distritos serán escogidos en su propia boleta, separada de los vocales”, expone la JCE en el documento que formalmente abierta la campaña.

Competirán diversas fórmulas de alianza

Para las elecciones municipales los 34 partidos y movimientos locales han logrado diversas modalidades de alianza, que aunque se agrupan en dos grandes bloques no todos los partidos van unidos en todas las demarcaciones. El bloque que encabeza el Partido Revolucionario Moderno (PRM) abarca 21 partidos políticos, mientras que el acuerdo de la oposición abarca tres de los cuatro partidos mayoritarios y cuatro minoritarios. En muchas de esas demarcaciones las alianzas entre el PLD, PRD y FP no son tripartitadistas, sino bipartidistas. Un ejemplo es Santo Domingo Este, donde no hubo acuerdo.