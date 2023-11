Santo Domingo, RD.- El exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó este martes que ya se encuentra junto a sus seres queridos luego de casi ocho meses privado de libertad por una decisión que calificó de “arbitraria, ilegal e injusta”.

Durante un hilo compartido mediante su cuenta de X (antiguo Twitter), el ex funcionario expresó su agradecimiento a quienes lo apoyaron durante su estadía en la cárcel, por los detalles de sus familiares y amigos que lo ayudaron a mantener la fe y esperanza y a la ciudad de La Vega, de donde es oriundo.

Comunicado íntegro de José Ramón Peralta

«Hoy retomo mi participación en el diálogo nacional a través de esta cuenta de X con una mezcla de emociones. Después de casi ocho meses privado de libertad por una decisión de prisión arbitraria, ilegal e injusta, finalmente estoy junto a mis seres queridos.

Antes que todo, deseo manifestar mi consternación y al mismo tiempo mi solidaridad con todas las familias afectadas por el fenómeno natural que impactó nuestro país el pasado sábado. Es momento de unidad, de aunar esfuerzos y trabajar juntos para ayudar a los más vulnerables.

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que me brindaron su apoyo y solidaridad durante este difícil momento. Las cartas, los saludos y las visitas de amigos y familiares me ayudaron a sobrellevar cada día con esperanza y fe. Mi gratitud también se extiende a la provincia de La Vega, lugar que me vio nacer y donde conocen nuestras raíces, trayectoria y principios familiares.

Quiero destacar y agradecer a los amigos de la prensa y los medios de comunicación, que no solo han abrazado la causa en contra de la prisión preventiva abusiva, sino que su posición en contra de estas injusticias ha sido un llamado a la acción para garantizar justicia para todos. Su labor ha dado voz a miles de personas que han sido víctimas de un sistema que necesita una urgente reforma.

A mi familia, que ha estado a mi lado día a día, les agradezco de todo corazón. Su incansable lucha por la verdad ha sido mi fortaleza en estos momentos. En especial a mi esposa e hijos, quienes con dedicación, entrega y perseverancia no descansaron en busca de justicia. Su amor… — José Ramón Peralta F (@JoseRPeraltaF) November 21, 2023

A mis abogados, mi agradecimiento, quienes han trabajado sin descanso, presentando argumentos irrefutables para demostrar la injusticia y la ilegalidad de mi encarcelamiento. Confío plenamente en que lograrán que mi nombre sea exonerado de este expediente injusto.

Quiero expresar también mi gratitud a todos los líderes religiosos, obispos, sacerdotes, pastores y hermanos en la fe que han orado permanentemente por mí. Sus oraciones han demostrado una vez más el poder de la fe.

A mis compañeros del @PLDenlinea , Comité Político, Comité Central y a todos los miembros en general, les agradezco de corazón por su constante acompañamiento, su solidaridad y apoyo.

Del mismo modo, quiero expresar mi agradecimiento a todos los dirigentes y legisladores de la @FPcomunica , @PRModerno_ , @PartidoPRSC , @mipRD y otros partidos políticos que me han visitado, me han escuchado y me han brindado su apoyo. Su gesto de solidaridad trasciende las fronteras políticas y demuestra que la lucha por la justicia nos une a todos.

En los próximos días compartiré con ustedes acerca de la situación de nuestro sistema penitenciario y el abuso de la prisión preventiva, así como mi experiencia personal y los nuevos propósitos de vida que he forjado en este tiempo», finalizó José Ramón Peralta.