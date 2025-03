Joshua Riibe evitó responder estas preguntas en interrogatorio

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Joshua Riibe, la última persona en ver a la joven Sudiksha Konanki, fue interrogado por el Ministerio Público y, en al menos ocho ocasiones expresó que no podía responder una pregunta, por recomendación de sus abogados.

Sudiksha Konanki desapareció el 06 de este mes en la playa. Era huésped del hotel RIU República, en Punta Cana.

A lo largo de la entrevista, no siempre de manera consecutiva, estas son las ocho preguntas que se negó a contestar.

¿Cómo podemos comprobar que todo lo que usted ha dicho se corresponde con la verdad?

Mis abogados me aconsejan no responder esa pregunta y me acojo a ellos.

¿Podría usted decirnos que le comento a su amigo Carter Joseph, cuando el pregunto por la chica desaparecida?

Mis abogados me aconsejan no responder esa pregunta y me acojo a ellos.

¿Qué usted opina de la desaparición de Sudiksha?

Mis abogados me aconsejan no responder esa pregunta y me acojo a ellos.

¿Sabía o no nadar la joven Sudiksha?

Mis abogados me aconsejan no responder esa pregunta y me acojo a ellos.

¿Usted recuerda si la joven Sudiksha hizo algún gesto, grito mientras estaba en el mar?

Mis abogados me aconsejan no responder esa pregunta y me acojo a ellos.

De todas las preguntas que no quiso responder, estas dos que siguen son las que su silencio, hace levantar sospechas de si tuvo algo que ver con lo sucedido a la chica ¿Usted informo a las autoridades o al hotel lo que había sucedido con usted y la chica en la playa?

Mis abogados me aconsejan no responder esa pregunta y me acojo a ellos.

Esta otra pregunta, podía responderla también sin ningún problema, pero prefirió callar. Usted le comento a su amigo lo que había sucedido con usted y la chica en la playa?

Mis abogados me aconsejan no responder esa pregunta y me acojo a ellos.

¿Cómo se siente usted con esta situación?

Mis abogados me aconsejan no responder esa pregunta y me acojo a ellos.

El caso ha captado la atención nacional e internacional, con un despliegue de tecnología avanzada, incluyendo el uso de drones especializados, para intensificar la búsqueda de la joven.

La Procuraduría General de la República confirmó que las autoridades están llevando a cabo diversas diligencias de investigación, ampliando el foco más allá de la posibilidad de un accidente.

Este viernes, cuando se cumplen ocho días desde la desaparición, las labores de búsqueda se reanudarán a partir de las 6:00 de la mañana. Las autoridades siguen trabajando en coordinación con organismos internacionales para esclarecer el caso.