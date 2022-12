Email it

Lágrimas bañaban el rostro de algunos dominicanos que llegaban al país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), siendo recibidos con la misma expresión por familiares y amigos que les esperaban con ansias para celebrar juntos las festividades navideñas y de Año Nuevo.



Abrazos acompañados de arreglos florales eran manifiestos que abundaban en la recepción del aeropuerto y no podía quedarse esa sonrisa a flor de piel que caracteriza a los hijos de Quisqueya.

Santa Sierra tenía cinco años en Chile sin poder ver a su madre, arribó al país al medio día de ayer para pasar la Navidad junto a su progenitora, sorprendiéndola en la puerta de salida. “Ella no sabía que yo venía”, comentó entusiasmada, mientras lloraba junto a ella y su hija adolescente que le acompañaba.

Pero no solo “volvió Juanita”, llegaban también otros nacionales de distintas partes del mundo.



Entre dominicanos y extranjeros, en lo que va de diciembre 2022, el AILA ha recibido más de 200 mil pasajeros, con la expectativa de superar una vez más el récord de llegada que había hasta la fecha: 435,841. El objetivo es cerrar el mes en curso con más de 500 mil viajeros.



La información la ofreció a elCaribe Luis José López, director de comunicaciones de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

Explicó que en estos días han manejado la mayor cantidad de operaciones en toda la historia del Aeropuerto Internacional de Las Américas, lo que calificó como “un hito” para la industria.



Un vivo ejemplo de lo que comentó, fue que solo ayer hubo 169 vuelos, 153 de ellos de pasajeros que van y vienen de países de América y Europa.



“Hemos tenido que ampliar la capacidad del aeropuerto. Tenemos nuevas condiciones para poder establecer a las aeronaves que están trasladándose hasta nuestro aeropuerto”, expuso López.

El personal del AILA se ha preparado desde hace meses, para poder acomodar la cantidad de tráfico que anticipó llegaría este año, por lo que todas las instituciones reforzaron sus equipos.



Protocolo sanitario



El Aeropuerto Internacional de Las Américas mantiene los mismos protocolos sanitarios. La entidad recomienda usar mascarillas como lo estableció el Ministerio de Salud Pública, sin ninguna disposición específica. De modo que las fronteras están abiertas y no hay restricciones para recibir a quienes llegan.



Llamado



Luis José López aprovechó para recordar e invitar a los mayores de 18 años que tienen pasaporte dominicano a hacer el “Registro Automatizado de Pasajeros” (Auto Gate), disponible tanto en la entrada como en la salida del aeropuerto, a fin de agilizar los flujos. Asimismo, exhortó a los viajeros llegar al AILA con tres horas de anticipación y “solo una persona” reciba al pasajero.