Santo Domingo.- Este martes el Bloque por la Institucionalidad del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) anunció la postulación del Dr. Juan Rivera a la presidencia nacional de esa entidad, en las elecciones pautadas para el próximo día 2 de diciembre de este año 2023, con el objetivo de transformar dicha institución y ponerla al servicio del bienestar de los abogados, el fortalecimiento del sistema de justicia y el estado social y democrático de derecho.

Rivera expresó que se hace necesario un cambio radical del comportamiento de los demás operadores del sistema de justicia frente a los abogados en ejercicio, porque para nadie es un secreto de que los abogados no son tratados con la dignidad y el respeto que su importante rol entraña ni son tomados en cuenta al momento de tomar las grandes decisiones. Esto tiene que cambiar porque sin Abogados no hay justicia, sin Abogados no hay Estado de Derecho.

Uno de los casos más evidente y vergonzoso lo constituye la celebración de audiencias en angostos furgones sin las más mínimas condiciones para impartir justicia como ocurre en el Distrito Judicial de Santo Domingo, mientras la construcción del nuevo palacio de justicia lleva más de 7 años ante la indiferencia de los gobiernos y las autoridades judiciales. Hacemos un llamado urgente al presidente Luis Abinader y al poder judicial para que terminen la construcción de esta obra y pongan fin a esa ofensa a la civilización que constituyen los “Furgones de Justicia”.

Rivera expresó que existe una gran preocupación en la comunicad jurídica por el ambiente de inseguridad en que los abogados desempeñamos nuestro trabajo, en donde de manera frecuente saltan a la opinión pública las trágicas noticas de abogados muertos de forma violenta, sin que las autoridades esclarezcan estos hechos ni apliquen las sanciones condignas. Hoy en día existe la percepción de que la abogacía se ha tornado una de las profesiones más inseguras en nuestro país por lo que exigimos de la Procuraduría General de la República una actuación más diligente y una política preventiva y de protección a los abogados en situaciones de inseguridad.

El candidato a la presidencia del CARD expreso que desde la presidencia del Colegio de Abogados vamos a impulsar la instauración de mesa de trabajo permanente entre el Colegio de Abogados y los demás operadores judiciales para abordar la problemática que se presentan en el ejercicio profesional y el sistema de justicia. En ese sentido, en nuestra gestión contribuiremos con la implementación de un programa para reducción radical de la cantidad de presos preventivos que atestan las cárceles dominicanas por falta de una defensa técnica gratuita y oportuna, con el financiamiento de los fondos del CARD.

“Desde hoy iniciamos una cruzada de dialogo franco y abierto con la abogacía nacional en la búsqueda de un amplio consenso con miras a diseñar un plan estratégico que permita la transformación del Colegio de Abogados para colocarla a la altura de las expectativas de la sociedad, teniendo como centro el bienestar del abogado y priorizando la dignificación del profesional del derecho, la creación del Instituto de Protección del Abogado y la puesta en funcionamiento de la Escuela Nacional del Abogado con los principios, los métodos y contenidos, cuerpo docente y sistematización de una verdadera escuela”, puntualizó.

Finalmente, el Dr. Rivera hizo un llamado ferviente a la unidad en la diversidad de la clase jurídica para que se sumen al proyecto que encabeza porque esta es una propuesta profundamente gremial cimentada en la vocación de servicio probada de sus integrantes y un compromiso indelegable con los mejores intereses de la nación. Somos La Esperanza de la Abogacía Nacional y juntos vamos a lograr la transformación del CARD.