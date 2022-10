La estafaron por WhatsApp en Santiago y cuenta cómo cayó

Email it

A una mujer identificada como Evangelina Costa Rodríguez la estafaron por WhatsApp en Santiago. Hoy narra a los medios cómo la engañaron.

Según relata, la modalidad de estafa es vía Whatsapp, afirmando que tiene un envío pendiente al país y que necesita de su ayuda.

La mujer narra que tuvo que depositar 32.500 pesos que tomó prestado para sacar 4 cajas y 2 tanques, además de 12 teléfonos de la marca iPhone que supuestamente le envió su cuñada.

Tras hacer el depósito, la mujer recibió otra llamada diciendo que debería depositar 49.900 pesos más por los teléfonos. Por lo que esta consiguió otro préstamo de un colmadero con un total de 82.500 pesos.

Ahora los números no le hablan, no se comunican con ella y su Facebook fue hackeado. Así se percató que la estafaron por WhatsApp ya que, a los que le depositó, ya no responden a sus mensajes ni sus llamadas.