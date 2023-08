La angustia y el terror aumentam con el paso de las horas en parientes de personas reportadas desasparecidas

Este 14 de agosto pasó de ser un bello y despejado día a uno de los más lúgubres en la historia de la ciudad de San Cristóbal.



Infraestructuras calcinadas y un manto gris de cenizas, es todo lo que queda en el centro de la ciudad después de brutal incendio que provocó la explosión y que sumergió a San Cristóbal en un producto dolor.



La explosión de gran potencia en un centro comercial, que presuntamente se dedicaba a la producción de plásticos, le borró la sonrisa a cientos de sancristobaleños que en el primer momento no sabían exactamente lo que pasaba.



El número de víctimas mortales ascendió este martes a 11, con lo que convierte a la tragedia en la más mortífera de los últimos años, ocurrida en la provincia.



El balance aumentará a medida que los equipos de rescate registran los restos calcinados de negocios, casas y locales, advierten las autoridades. Los equipos de rescate escudriñaban con perros entre las ruinas de los locales quemados en busca de más cuerpos. Todo el personal continuaba con el desgarrador trabajo de tamizar las cenizas de lo que solían ser casas y locales con la esperanza de encontrar con vida a personas debajo de los escombros.



La desesperación de los familiares



El panorama ayer era aún más estremecedor que el de la tarde del pasado lunes cuando ocurrió la explosión. Las familias andaban hospitales por hospitales para identificar a sus parientes entre las víctimas que se encuentran ingresadas en los centros de salud.



Otros familiares eran arropados por la angustia al desconocer el paradero de sus allegados que no se encuentran ingresados en los hospitales y que hasta el momento desconocen el paradero de sus seres queridos.



“Mi hermano no coge teléfono, no responde mensajes y no encontramos información. Hemos buscado por todo San Cristóbal, las clínicas, el hospital y no aparece”, declaró Josefina Hernández, quien buscaba desesperadamente a su hermano en la Unidad de Quemados del Hospital Ney Arias.



PGR y Policía llaman a reportar personas desaparecidas en SC



La Fiscalía de San Cristóbal y el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (Dicrim) han emitido un comunicado conjunto dirigido a las personas que buscan allegados y familiares luego de la explosión en San Cristóbal.



“A todas las personas que tengan familiares o personas cercanas desaparecidas, en razón de la explosión catastrófica del 14 de agosto, por favor dirigirse al Departamento de Homicidios, ubicado en la Dirección Regional de la Policía Nacional (en San Cristóbal) frente al parque Central”, dice el comunicado.



Llaman a que, dentro de las posibilidades, traer una identificación, foto o cualquier dato con la que se pueda identificar a su familiar.



No se escatimarán recursos



El presidente de la República, Luis Abinader apuntó que para este tipo de eventos el Gobierno tiene presupuestos especiales de los cuales no se escatimarán recursos para utilizarlos en esta provincia, atender a los pacientes y que se retorne a la normalidad.



Asimismo, indicó que se están instalando dos hospitales móviles de prevención y de tratamiento psicológico a las víctimas, a través del Ministerio de Salud Pública. En cuanto a los daños físicos, dijo, hay un capítulo para estas tragedias que se podrá utilizar.



El jefe de Estado expuso que todo lo ocurrido será informado debidamente, con los detalles de lugar y con toda la transparencia que ha caracterizado al Gobierno que encabeza. Indicó que la explosión tuvo un origen y un efecto dominó por ser una zona industrial donde había fábricas de plásticos, colchones con materiales inflamables.



El presidente Abinader agregó que debido a que las industrias afectadas tenían abundante material inflamable, según ha sido informado, se ha hecho muy difícil la búsqueda de sobrevivientes. Sostuvo que ya con las herramientas y los caninos especiales se está en la búsqueda de desaparecidos.



Reporte Servicio Nacional de Salud



El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, informó que de los 37 heridos y recibidos en el Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina, 10 han sido referidos a otros centros por la complejidad de sus casos.



Detalló que dentro de los 10 hay dos en el Hospital Ney Arias Lora; seis en la Unidad de Quemados del mismo Ney Arias Lora; uno en el Robert Reid Cabral y uno en el Hospital Hugo Mendoza, todos estos estables. Informó, además, que en el Pina permanecen tres personas ingresadas, de las cuales hay dos estables y una en condición crítica. Lama comunicó que el Hospital J. Mañón recibió cuatro pacientes que fueron egresados por su buena condición de salud al momento. Señaló que a nivel de centros privados los pacientes ingresados rondan los 25.



En tanto que, en las zonas afectadas, el ministro de la Presidencia Joel Santos Echeverría agradeció a los organismos de rescate y socorro por su incansable trabajo en lo que calificó como una tragedia y al mismo tiempo insistió que ante cualquier eventualidad siempre estará la mano del Gobierno para ir en su auxilio.



En el recorrido estuvieron presentes el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera; el administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereyra; el administrador general de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Rafael Salazar; el viceministro de Relaciones Sociedad Civil, Benny Metz, y la gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla.



También, el alcalde del municipio de San Cristóbal, José Montas; el diputado de la provincia, Gustavo Lara Salazar, y la directora del Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina, Monserrat Santana.

Explosión en San Cristóbal: la caótica cadena de acontecimientos



La devastación es lo que queda después de la potente explosión que provocó que el incendio repentinamente se pasara a los demás centros comerciales de donde se originó, forzando escapes angustiosos y desplazando a decenas de personas.



Primero tembló el piso, muy levemente, casi imperceptiblemente. Una rápida inspección alrededor confirmó la sensación: los enseres de las casas y locales comerciales se movían. Un segundo, dos segundos, tres y paró.



Hubo un momento de quietud y luego golpeó un estallido que sacudió la ciudad, narraron algunos de los moradores.



Ventanas y puertas de cristales, así como de los vehículos que se encontraban en las inmediaciones de la explosión, se estrellaron. Inmediatamente todos salieron despavoridos sin saber específicamente qué pasaba.



Para muchos fue la detonación más intensa que jamás habían escuchado. En las calles que conectaban al lugar donde ocurrió la explosión, las ambulancias y camiones cisternas se movían con dificultad entre el tráfico colapsado por todos aquellos que corrían para saber de sus parientes y amigos. Los vidrios rotos crujían bajo las pisadas de las unidades de los bomberos que trataban de apagar el fuego. Los edificios eran casi irreconocibles, con los marcos de las ventanas destrozados y la ciudad completamente sin luz.



Al caer la noche, las personas emergían de entre la oscuridad, algunas heridas pero caminando, otras sentadas con la vista perdida y otros desesperados buscando a sus seres queridos que trabajan o estaban cerca de donde ocurrió la tragedia.



Con el tráfico paralizado, periodistas y transmitían noticias horrorosas del lugar donde se originó la explosión así como del hospital Juan Pablo Pina donde inmediatamente fueron trasladadas las víctimas con quemaduras graves.



La ciudad de San Cristóbal ayer continuaba abarrotada de unidades de bomberos de varios municipios, así como agentes militares, miembros de la Defensa Civil, unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-1-1), representante del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), autoridades municipales y una delegación que asignó el presidente Luis Abinader.



Abinader suspende discurso



El vocero de la Presidencia y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, expresó que ante la profunda conmoción que ha generado en el ánimo público la tragedia ocurrida en San Cristóbal, en estos momentos de dolor y solidaridad el Gobierno dominicano redoblará sus esfuerzos para asistir a las víctimas y proteger a las familias afectadas. Figueroa manifestó que, dada la gravedad del suceso y como muestra de respeto y apoyo a los damnificados, se ha tomado la decisión de suspender el discurso que el presidente Luis Abinader tenía programado para este miércoles 16 de agosto, en la provincia de Pedernales. En su lugar, comunicó, que el presidente de la República, Luis Abinader asistirá y participará en una misa en honor a las víctimas, la cual tendrá lugar en la Catedral Nuestra Señora de la Consolación de San Cristóbal, el miércoles a las 9:00 de la mañana y que, además, tendrá una mesa de trabajo en la Gobernación provincial para definir acciones.



Banco de Reservas



El Banco de Reservas anunció que realizará un esquema de flexibilización para beneficiar a los clientes que resultaron afectados por la trágica explosión. A través de un comunicado, la institución indicó que las personas que tengan compromisos financieros con la entidad serán ayudadas, y pidió acercarse a una oficina del Banreservas o comunicarse vía telefónica.

11 fallecidos, 59 heridos y 10 desaparecidos

Las últimas cifras oficiales de la explosión ocurrida la tarde de ayer en San Cristóbal son: 11 personas fallecidas, 10 desaparecidas y 59 heridos.



Los datos fueron dados a conocer por la Presidencia de la República. También establece que cuatro edificaciones quedaron destruidas y nueve resultaron afectadas.



Estos datos oficiales fueron ofrecidos por la Presidencia de la República. Durante su visita al lugar, el presidente Abinader indicó que debido a que las industrias afectadas tenían abundante material inflamable, según ha sido informado, se ha hecho muy difícil la búsqueda de sobrevivientes.

Presidente Luis Abinader visita la zona

A raíz del incidente, el presidente Luis Abinader visitó esta ciudad la tarde de ayer y permaneció por alrededor de una hora, lo que aprovechó para hacer un recorrido por la zona del desastre y luego se reunió con las principales autoridades del municipio.



Al llegar a la zona, el mandatario recibió un informe de la situación actual por parte de las autoridades de rescate y socorro y luego se trasladó al Hospital Juan Pablo Pina, donde se encuentran hospitalizadas algunas de las personas afectadas.



“Se va a hacer una investigación para determinar el origen y las causas, repito, de este terrible accidente. Mientras tanto nos toca salvar vidas de los que han estado afectados y accidentados y lo vamos a hacer sin ningún límite de recursos para que cada vida humana que podamos salvar, con la ayuda de Dios lo podamos hacer”, manifestó el presidente Abinader.



El jefe de Estado informó que se está haciendo todo lo humanamente posible a través de todas las instituciones del Gobierno, para investigar la situación de las personas que se encuentran desaparecidas.