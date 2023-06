Las personas se resguardaron a la sombra de los árboles para permanecer en ambientes más refrescantes

Decenas de personas decidieron movilizarse este fin de semana hacia los parques y lugares recreativos del Distrito Nacional para apaciguar las calurosas temperaturas que azotan el territorio nacional.



Desde tempranas horas, las instalaciones del parque Pedro Livio Cedeño, en la avenida Duarte, estuvieron ocupadas por varios grupos, la gente se sentaban bajo los árboles para sentir la leve brisa que circulaba en el ambiente.



Durante el recorrido de elCaribe por el lugar, el señor José manifestó que ante la alta temperatura prefirió visitar el ambiente que resulta más fresco y evitar disgustos con alguna persona porque, a su entender, son más frecuentes por el calor. “Hay que cogerlo suave, porque si tienes calor y te pones a pelear brincas para arriba. Lo que hay es que sonreírle a la gente y no hacer pique”, expresó.



Otros que buscaban contrarrestar el calor también expresaron que estar a la sombra de los árboles es una de las mejores medidas para refrescarse, sumado a las recomendaciones de las autoridades de ingerir mucho líquido, vestir ropas ligeras de colores claros, consumir frutas y vegetales, como medidas preventivas para evitar problemas de salud, tales como presión arterial y evitar exponerse por tiempo prolongado a la radiación solar sin la protección entre las 11:00 a.m. y la 4:00 p.m.



“Lo que hay que hacer es buscar la sombra para uno sentarse y refrescarse. Uno se echa más agua y más calor tiene porque está caliente”, dijo el señor Andrés Ramírez, al ser cuestionado sobre las medidas que emplea para reducir la sensación de calor y cuidar de su salud.



De su lado, otro de los visitantes, el señor Palilo, expresó que a sus 70 años de edad no había sentido tan altas temperaturas. “Está haciendo mucho calor. Yo tengo esta edad y nunca había sentido un calor tan fuerte”, manifestó.



En este espacio, era mayor la presencia de adultos maores, los cuales tienden a ser más susceptibles a los efectos de las altas temperaturas, al igual que los niños.



Güibia y Parque Mirador Sur



La asistencia de las familias también fue notable en la Plaza Güibia, del Distrito Nacional, donde los visitantes consultados manifestaron que la alta ola de calor fue una de las motivaciones por las que optaron por acudir al lugar para permanecer en ambientes más frescos.



“Personalmente tomamos mucha agua y buscamos la parte fresca”, indicó la señora María González, que decidió trasladarse desde Monte Plata a la Plaza Güibia para aliviar la sensación calurosa junto a su familia.



El panorama se repitió en el Parque Mirador Sur, con muchas personas bajo los árboles que no solo ayudaban a contrarrestar el calor sino que les permitía compartir entre juegos, picnics, y bebidas refrescantes entre los niños y adultos que se dieron cita.



“Vinimos a estar tranquilos y traer los niños porque este calor está haciendo subir la presión, ya vi una señora que se desmayó por mi casa por el calor y hay que cuidarse”, dijo Belkis Rodríguez, residente en Villa Mella, mientras estaba sentada en el parque.

Las temperaturas seguirán muy calurosas

Según el pronóstico de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), este lunes prevalecerá un ambiente despejado y caluroso en la mayor parte del día.



En su informe del tiempo, el organismo estima que el sistema de alta presión continuará gobernando las condiciones meteorológicas sobre el territorio nacional, mientras impone una masa de aire relativamente seca y estable que mantendrá un ambiente caluroso y el cielo despejado en la mayoría de las provincias, sin embargo, debido a los efectos del viento del sureste que sopla sobre el país, son probables chubascos aislados y débiles durante la mañana en provincias como San Pedro de Macorís, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.