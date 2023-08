La Oficina de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) recomendó la demolición de tres inmuebles comerciales ubicados en la calle Padre Ayala, en el epicentro de la explosión e incendio en el centro de San Cristóbal.



La recomendación es el resultado de una evaluación post evento visual rápida de 83 edificaciones en un perímetro de seis cuadras en la proximidad donde ocurrió la detonación.



La entidad técnica sugiere derribar la tienda Toledo, la agroveterinaria La Esperanza y el edificio verde donde funcionaba una oficina de gestión del Banco de Reservas.



En el caso de la tienda Toledo, la edificación se encuentra en un estado vulnerable para permanecer en pie, debido al prolongado tiempo al que estuvo expuesta a las altas temperaturas, llegando aproximadamente a 700 °C por más de 20 horas.



Respecto a la agro veterinaria, la Onesvie señala que en el “momento de la visita, esta edificación, ya se encontraba en un estado de colapso parcial y en una condición bastante inestable, ya que los restos estaban apoyados en un muro de mampostería totalmente agrietado.



La edificación se clasifica de uso restringido, recomendándole su demolición al verse como irrecuperable”.

En cuanto al edificio verde de la Padre Ayala con Francisco J. Peynado, no recomienda seguir usándolo con fines de habitaciones. La edificación es clasificada de uso restringido.



El informe indica que durante el recorrido se pudo evidenciar de manera clara que los mayores indicios de daños, tanto de elementos estructurales, como no estructurales, se concentraron en un área específica compuesta por seis cuadradas, entre las siguientes calles; Jesús de Galíndez, General Cabral, Palo Hincado y avenida Constitución.



El reporte especifica que los ingenieros del equipo de evaluación encontraron que las calles que delimitan el polígono están marcadas por signos de daños no estructurales. “Lo que respalda la decisión de no realizar evaluaciones más allá de este polígono, entendiendo que esta sería la zona de mayor afectación”, destaca.



De esas evaluaciones se obtuvieron los siguientes resultados: el 6% de las edificaciones de viviendas recibieron daños estructurales, es decir, 5 de las 83.



Asimismo, el 27% de las edificaciones de viviendas no tiene daños estructurales.



De la misma manera, el 88% se clasificó como habitable, equivalente a 73 de 83, cinco de uso limitado, y otras cinco de uso restringido. l