Email it

Ante las críticas de peledeístas de que el caso Calamar, que involucra a pasados ministros, es político, ayer la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, defendió las investigaciones que realizan y consideró como un “despropósito querer enlodar el trabajo que realiza el Ministerio Público”.



“Constituye un despropósito querer enlodar el trabajo que realiza el Ministerio Público con insinuaciones que pretenden reducirlo a un instrumento de vindicta política, pues los casos de corrupción se han ido judicializando en la medida que las posibilidades probatorias y operativas lo han permitido”, expuso.



La reacción de la magistrada se da tras ser preguntada sobre lo dicho por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en voz de su presidente Danilo Medina, quien dijo que desde el principio los casos judicializados tenían intenciones políticas “disfrazados de justicia independiente”.



Valora el trabajo de los fiscales



Al leer un breve documento, Germán Brito resaltó y reconoció el esfuerzo de la Dirección General de Persecución y de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirigen los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, respectivamente.



“Gracias al cual la Justicia se encuentra apoderada de una solicitud de medida de coerción que involucra a más de una veintena de personas, en un fraude al Estado que alcanzaría los 19 mil millones de pesos”, sostuvo.



Con respecto a las manifestaciones de simpatizantes del PLD, en lo que ha habido enfrentamientos con agentes policiales en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la procuradora dijo que aunque es legítimo que la ciudadanía esté vigilante para el cumplimiento del debido proceso y para asegurar que no exista impunidad ni trato preferencial, se deben cuidar las formas de ejercer este derecho, para evitar situaciones que generen perturbación al orden público y el libre tránsito.



Es por esto que, dijo, las autoridades encargadas de garantizar el orden público deben actuar con mesura, garantizando un uso racional de los medios coercitivos de que disponen.



“Sin excesos ni abusos, pues no podemos poner en riesgo la democracia que tanto nos ha costado”, expresó durante una rueda de prensa para informar sobre un seminario internacional contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero.



Antes de leer el documento, la magistrada dijo que no respondería a preguntas de periodistas.

Dice confiar en que Poder Judicial cumplirá su rol

Por otro lado, Germán Brito dijo confíar en que el Poder Judicial sabrá cumplir en el caso Calamar con las funciones que le corresponden conforme a la Constitución y las leyes, en condición de igualdad con supuestos análogos, para garantizar los fines propios de las medidas de coerción. Con esto se refirió a la audiencia de medida de coerción contra los implicados ene l caso Calamar, que conocerá este miércoles la jueza Kenya Romero.