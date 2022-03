“La sociedad civil debe de seguir en su espacio”

Criticó que se descalifique a los dirigentes de los partidos para ocupar cargos, pero apoya la idea en caso de JCE

Con la llegada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al poder avanzó el discurso de descartar a los dirigentes de los partidos políticos para ocupar los puestos de órganos autónomos y además una gran cantidad de activistas de la sociedad civil pasaron a ocupar cargos en el Estado. Para Leonel Fernández, la sociedad civil debe seguir ocupando su espacio de presión social en lugar de ir a los cargos públicos cuando llegan partidos afines.

“Hay una actitud de gente que está fuera de la política, en la sociedad civil, que no quiere comprometerse con un partido, pero quieren que le den cargos cuando llegue y no tener compromiso con nadie; acepto el cargo pero yo no tengo compromiso con ustedes, no, así no. Yo creo que la sociedad civil está para ser sociedad civil, para que sigan ahí, para que sigan siendo sociedad civil, no hacer sociedad civil y cuando gane el de afinidad conmigo yo asumir el cargo, no, así no”, argumentó el presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) enla entrevista especial de elCaribe-CDN.

Dque no comparte el criterio de descartar a un dirigente político para ocupar determinados órganos del Estado porque sería un castigo por su militancia y comportamiento cívico de afiliarse a una organización, lo que es una muestra de que se interesa por su comunidad y fortalecer la democracia.

“No creo que usted pueda descalificar a priori para que un ciudadano ocupe un cargo público porque es militante de un partido político. Creo que es al revés, el ciudadano que decide participar en un partido político, tiene unas virtudes cívicas mayores que quien se dedica a sus labores particulares, y eso tiene un valor cívico, es un ciudadano activo, participativo, que se interesa por su comunidad, quiere ser parte de los procesos democráticos, entonces vamos a castigarlo porque tenga esas virtudes”, argumentó.

Sin embargo, consideró que en órganos como la Junta Central Electoral (JCE) donde están en juego los intereses de los partidos políticos los miembros que la integren deben tener la confianza de las organizaciones. “Si decimos Junta Central Electoral, tratemos de no llevar dirigentes políticos. Está bien, porque ahí son los intereses de los partidos lo que está en juego, y por tanto debe tener el reconocimiento y la confianza de los partidos, pero no es solo que no sean militantes es que no tengan afinidad partidista, y así será más difícil encontrarlos”, dijo.

Agregó que en la descalificación de a los partidos, entonces los dirigentes lo que hacen es buscar personas afines a las organizaciones y que no tengan militancia. “También se sabe que como son los partidos que lo eligen, lo que hacen es buscar gente que nunca ha militado en partidos políticos pero si son afines a un partido, por tanto, eso no me garantiza la independencia”, subrayó Fernández.

El político resaltó casos que han sido ejemplos de éxito de dirigentes políticos en los tribunales.

“El doctor Milton Ray Guevara, ha sido un dirigente político toda la vida, pero que magnífico presidente del Tribunal Constitucional, magnífico, histórico, cuando termine su gestión hay que hacerle un reconocimiento porque ha contribuido a salvar la democracia dominicana, un senador de la República, funcionario, embajador, y que bien, de manera que haber sido un dirigente político no lo contaminó para hacer la labor tan excepcional que ha hecho como presidente del Tribunal Constitucional”, reconoció Fernández.

Citó otros casos: “Miriam Germán, estuvo cuando nosotros en la Suprema Corte , la escogimos nosotros; estuvo el bufete de abogados de Abel Rodríguez del Orbe, es una amiga de toda la vida; Miriam es una gran amiga de toda la vida, hoy día es la procuradora general, estamos alegres; pero Yeni Berenice era fiscal de Santiago mientras nosotros estábamos en el gobierno, y fue durante la gestión de Radhamés Jiménez como procurador que se ordenó su traslado de Santiago a la capital; y nadie nunca le dio órdenes de lo que tenía que hacer ni en Santiago ni en la capital”, aseguró.

“El Ministerio Público no es una persona, es una institución”

Fernández reiteró que el Ministerio Público es independiente por mandato de la Constitución y de la ley orgánica de la institución y aclaró que se trata de una institución no de una persona. “Fíjense como ha derivado el debate, en principio se hablaba de la independencia del Ministerio Público, parece que ese debate se agotó, ya se sabe que la Constitución lo dice y también la Ley Orgánica, que es independiente; entonces se deriva en quién designa, bueno si lo designa el presidente de la República ¿y?; porque el presidente de la República no puede darle órdenes al Procurador general de la Repúblicaa, no puede; dependerá del carácter que tenga la persona, si usted es un sumiso, un cobarde, una caricatura que deja que le dirijan, pero si usted entiende su rol, hasta le puede crear una crisis al presidente; si el presidente lo invita a Palacio para trazarle una orden, usted le dice que no y el presidente lo quiere quitar, puede hasta convocar una rueda de prensa y denunciar, es grave y genera escándalo al gobierno”, argumentó.

Sobre proyecto extinción de dominio

Fernández se mostró de acuerdo con la propuesta de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) para que se debata el proyecto de ley extinción de dominio. “Es una ley que requiere una consulta a distintos sectores de la vida nacional porque contiene elementos que son controversiales desde el punto de vista de la constitucionalidad y por eso es importante escuchar a todos esos actores para llegar a un consenso”, subrayó.

Fernández dijo que en principio la propuesta de ley es buena pero que deja vulnerable a los ciudadanos si se instala un “gobierno abusador”.

Sobre la modificación a las leyes electorales, Fernández dijo que su partido ya tiene listas las observaciones y que es partidario de que se aprueben lo antes posible en el Congreso.

“Única alianza posible es con el pueblo”

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) dijo que en esta etapa su partido se concentrará en el crecimiento y la meta de llegar a un millón de afiliados que se ha trazado. Sobre acuerdos de cara a las elecciones del 2024, dijo que su la alianza de la organización serán con el pueblo. “Todavía desde la Fuerza del Pueblo no pensamos en eso. En la Fuerza del Pueblo pensamos que todavía hay un trecho en donde trabajar en la construcción y consolidación de nuestro partido”, subrayó. Agregó que en la actualidad en la única alianza que piensa es la que debe hacer con el pueblo. “Una alianza popular, con distintos sectores, hay sectores de clase media y de otros partidos que vienen a la Fuerza del Pueblo; ya tenemos 700 mil afiliados y la meta es llegar a un millón”, explicó Fernández. El expresidente de la República dijo que su partido ha puesto en funcionamiento un centro de llamadas para dar seguimiento a los simpatizantes de la FP y sumarlos a la organización. “La Fuerza del Pueblo tiene un camino por recorrer todavía solo y los tiempos dirán”, subrayó. Agregó que ante la realidad de que la crisis económica está afectando electoralmente a los partidos de gobierno porque pierden las elecciones. “La Fuerza del Pueblo es una alternativa democrática para llegar al poder que es lo que la República Dominicana necesita”, subrayó.