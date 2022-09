Aunque la haya dejado sin efecto, la intención quedó expuesta. El gobierno quería reducir 4 mil 250 millones de pesos al presupuesto de Educación, la institución que más recursos recibe luego de una lucha social para que se le asigne el 4% del PIB a la Educación preuniversitaria.



Las críticas obligaron a la gestión de Luis Abinader a retroceder, como ha ocurrido en cinco casos anteriores. A principio de este año, el contrato de fideicomiso para la administración de la planta de Punta Catalina, fue interpretado por la ciudadanía como un plan de privatización del controversial proyecto energético.



Tras las críticas, el presidente decidió retirarlo del Senado y enviarlo a discusión al Consejo Económico y Social (CES). En la práctica, fue una forma de dar un paso atrás porque desde entonces no se conoce ninguna discusión en ese órgano para tratar el tema.



En julio de este año, el Ejecutivo envió un proyecto de ley de ciberdelincuencia que afectaría la libertad de expresión. Diversos sectores lo criticaron y el tema se instaló de manera negativa para el gobierno. Finalmente, lo retiró y optó por integrar una comisión consultiva para discutir la propuesta y asegurarse de que no afecte la libertad de expresión.



En el 2020, recién estrenado el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el 9 de octubre de ese año, el presidente registra su primera retirada ante las críticas en la opinión pública. Fue por el proyecto de presupuesto del 2021 que incluía impuestos a diversos servicios. La decisión de nuevos gravámenes, no había sido conocida, discutida, ni consensuada. Para esta fecha del año pasado, el ambiente era de una reforma fiscal inminente, planteada por varios funcionarios del gobierno, como el entonces ministro de Economía, Miguel Ceara Hatton.



Luego de rechazo generalizado al plan de reforma fiscal que el gobierno nunca formalizó, Abinader habló al país para informarle que no someterá un proyecto. Ante los aplausos que causó en la opinión pública la actitud del mandatario, Abinader dijo que prefiere escuchar y que no le importa que lo critiquen porque siempre preferirá escuchar a todo el mundo.



El gobierno dio por cerrado el tema de una reforma constitucional que planteó en el seno del CES en el marco del diálogo para las reformas. Antes de tomar la decisión, el proyecto, que tenía como virtud la independencia del Procurador General de la República y toca unos 40 artículos de la Carta Magna, logró poco apoyo y muchos cuestionamientos de sectores.

En redes interpretan de todo de las reversas

Ante la actitud del gobierno de dejar sin efecto proyectos que generan críticas, en las redes sociales, especialmente el Twitter, opinan de todo. Hay quienes sostienen que se trata de una estrategia para elevar la figura del presidente y presentarlo como salvador y que escucha. Otros, como el especialista en comunicación, Felipe Vallejos, sostienen que equivocarse con tanta frecuencia de una idea de improvisación que afecta al gobierno.