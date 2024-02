El expresidente de la República y líder del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, hablará hoy al país.



La alocución del presidente de la organización politíca será a las 9 de la noche, a través de una cadena nacional de radio, televisión y plataformas digitales.



La información la dio a conocer la Secretaría de Comunicaciones de la Fuerza del Pueblo, mediante una nota en la que explica que el presidente de la organización dirigirá un mensaje al país para referirse al proceso electoral del pasado domingo 18 de febrero.



Mientras que el secretario de Propaganda de la Fuerza del Pueblo (FP), César Fernández, aseguró que el Gobierno, ahogó económicamente a los partidos de oposición con respaldo de la JCE en las pasadas elecciones municipales.



Durante la entrevista en el programa Despierta con CDN, el también coordinador de campaña de la alianza opositora Rescate RD, compuesta por la FP, PLD y PRD, citó los siete pecados capitales que, según él, cometió el Gobierno en las pasadas elecciones municipales.



Fernández dijo que el primer pecado fue que la Junta con el Gobierno detrás no dio los recursos que requerían los partidos para la campaña.



Como segundo pecado habló de la compra de cédulas. Sostuvo que la OEA, en su informe, aclara que este fenómeno no solo constituye un delito, sino que socava el libre ejercicio del sufragio y mina la confianza de los votantes.



El tercer pecado que mencionó fue los bonos, tras asegurar que personas del oficialismo iban casa por casa, pedían la cédula a la gente y le hacían transferencias digitales para que no voten.



Como cuarto pecado, dijo que el Plan Social previo a las elecciones repartió fundas como nunca en San Francisco.



El quinto fue, a su juicio, la repartición de comidas por parte de la Coraasan.



El sexto, que el DNI dio seguimiento a personas claves de la oposición, incluido él mismo. Para cerrar, expresó que el Gobierno, a través del Ministerio Público, activó expedientes.